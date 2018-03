Cafeaua afecteaza metabolismul mult mai profund decat se credea pana acum - studiu

Cercetarea, efectuata pe 47 de persoane adulte care obisnuiau sa bea cafea in mod regulat, a descoperit ca o cantitate importanta de cafea consumata zilnic - intre patru si opt cesti pe zi - a afectat nivelurile a peste o suta de metaboliti din sange.Metabolitii reprezinta o gama larga de produsi intermediari ai metabolismului, nivelurile acestor substante fiind influentate de consumul de alimente sau de bauturi, relateaza UPI.Oamenii de stiinta au anticipat mare parte dintre efectele constatate, insa unele dintre ele i-au surprins. Spre exemplu, consumul de cafea a determinat o scadere a nivelurilor anumitor metaboliti asociati cu sistemul endocannabinoid - acelasi care este influentat de marijuana. Aceasta reducere este opusul a ceea ce se intampla cand o persoana consuma marijuana, au notat cercetatorii.Nu este clar deocamdata ce presupune acest lucru pentru sanatatea organismului, insa numeroase studii au descoperit ca persoanele care beau regulat cafea prezinta un risc mai mic de a dezvolta anumite afectiuni in comparatie cu cele care nu consuma aceasta bautura, a explicat Marilyn Cornelis, profesor-asistent de medicina preventiva in cadrul Facultatii de Medicina Feinberg de la Universitatea Northwestern din Chicago, una dintre cercetatorii care au realizat acest studiu.Printre potentialele beneficii se numara un risc mai mic de a dezvolta boala Parkinson, diabet, scleroza multipla si anumite tipuri de cancer."Insa, majoritatea acestor studii analizeaza doar asocierile (...) cantitatea raportata de cafea ingerata si riscul de imbolnavire", a declarat Cornelis care a precizat ca studiul sau a incercat "sa inteleaga mai bine mecanismul, procesul biologic ce sustine aceste asocieri".Participantii la studiu s-au abtinut de la consumul de cafea timp de o luna, apoi in urmatoarele 30 de zile au consumat cate patru cesti pe zi, iar in a doua luna cantitatea a fost crescuta la opt cesti pe zi. La finalul fiecarei luni au fost prelevate probe de sange care au fost analizate si comparate.Printre efectele care i-au surprins pe cercetatori s-au numarat modificari ale anumitor metaboliti asociati cu anumiti hormoni, precum testosteronul si estrogenul, dar si metabolismul acizilor grasi.Nu este clar daca aceste modific ...citeste mai departe despre " Cafeaua afecteaza metabolismul mult mai profund decat se credea pana acum - studiu " pe Ziare.com