Cancerul de pancreas si obezitatea: cum recunosti semnalele de alarma

Obezitatea, grea povara pentru pancreas

Alti factori de risc pentru cancerul pancreatic

Cancer pancreas: semne si simptome

Icter mecanic - mai ales daca este vorba despre un cancer de cap de pancreas.

Dureri mari - iradiaza in spate si sub coaste pe partea stanga, care uneori se calmeaza cand pacientul se apleaca in fata sau cand ia aspirina. Durerile nu trec in pozitie culcat.

Pierdere in greutate.

Ficat marit, varice esofagiene - mai ales in cancerul de corp si coada de pancreas.

Diabet - in cazul tumorilor endocrine.

Ce poti face pentru a reduce riscul cancerului pancreatic?

Renunta la fumat - fumatul si expunerea la fum de tigara favorizeaza cancerul pancretic din cauza compusilor cancerigeni.

Mentine-ti o greutate normala - incearca sa-ti controlezi portiile de mancare consumate. Surplusul ponderal apare atunci exista un aport de calorii mai mare decat energia consumata. Pentru a forma un plan alimentar si a-ti da seama cat consumi poti folosi un instrument online de calculator calorii.

Alege o dieta sanatoasa, bogata in fructe si legume, cereale integrale, vitamine si minerale care pot ajuta la reducerea riscului de cancer.

Incearca sa incluzi miscarea in programul zilnic.

Situatia este cu atat mai ingrijoratoare cu cat cancerul de pancreas se afla in topul celor mai agresive forme de cancer, cu evolutie fatala pentru pacient. In plus, este o boala ce afecteaza, in general, persoane active, dupa 40-50 de ani. Barbatii prezinta mai multe riscuri de a dezvolta cancer pancreatic comparativ cu femeile.Iata ce trebuie sa stii despre legatura dintre cancer pancreas si obezitate, ce semne trebuie sa-ti dea de gandit si ce poti face pentru a preveni riscurile.Aproximativ 95% dintre cancerele pancreatice se dezvolta in celulele exocrine ale pancreasului. Celulele exocrine sunt cele care produc enzime pancreatice, necesare in procesul de digestie. Tumorile exocrine se localizeaza in canalele excretoare, iar boala se numeste adenocarcinom pancreatic. Tumorile endocrine sunt foarte rare si afecteaza celulele pancreatice producatoare de hormoni (insulina, gastrina, glucagon).Cauza exacta implicata in aparitia tumorilor pancreatice este necunoscuta. Dar oamenii de stiinta au stabilit anumiti factori care cresc riscul dezvoltarii cancerului de pancreas.Obezitatea se afla in fruntea acestor factori de risc. Numeroase studii avertizeaza ca obezitatea creste in mod semnificativ probabilitatea de a suferi un cancer pancreatic.Recent, intr-un articol publicat de sciencedirect.com, oncologul Robert Wolff, cu o cariera de 20 de ani in tratarea cancerului pancreatic, de la Universitatea din Texas MD Anderson Cancer Center, afirma: "De cand am inceput cariera, am vazut schimbarea de la fumat la obezitate".In general, pacientii lui au un indice de masa corporala intre 30 si 35 (obezitatea este definita prin IMC mai mare de 30), au diabet sau prediabet, sufera de hipertensiune si dislipidemie (colesterol crescut). "Acesti pacienti sunt bombe cu ceas pentru cancerul pancreatic", sustine medicul.Alimentatia nesanatoasa, in care predomina consumul de grasimi si proteine de origine animala, constituie un factor de risc major pentru declansarea cancerului de pancreas.Fumatul este un pericol pentru intreg organismul, dupa cum se stie, inclusiv pentru pancreas. Aproape o treime dintre cazurile de cancer pancreatic sunt asociate cu fumatul. Substantele cancerigene din tutun pot deteriora pancreasul si pot amplifica riscul dat de inflamatia pe termen lung a pancreasului, boala numita pancreatita cronica.Unele boli preexistente, cum ar fi diabetul, ciroza hepatica, pancreatita cronica, infectia cu Helicobacter pylori, pot creste riscul de cancer pancreatic. Sa nu uitam ca si aceste boli se afla in legatura cu obezitatea, alimentatia de tip fast-food, sedentarismul, stresul... stilul actual de viata.Pe de alta parte, aproximativ 10% dintre cancerele pancreatice sunt asociate cu factori genetici. Mutatiile genei BRCA 1 sau 2 (cancer mamar sau ovarian), mutatia genei P16 (melanom malign), mutatia genei PRSS1 (pancreatita familiala), mutatia genei NF1 (neurofibromatoza tip 1) sunt considerate factori de risc pentru cancerul de pancreas.In stadiile precoce ale bolii, simptomele sunt vagi si adesea puse pe seama unor tulburari digestive: dureri in zona stomacului, scaderea poftei de mancare.Pe masura ce se dezvolta, tumora pancreatica poate comprima organele din vecinatate: cai biliare, stomac, duoden, plexul nervos, vase de sange, determinand simptome la nivelul organelor afectate.Semnele de compresie si deficitul de enzime pancreatice sunt considerate specifice cancerului pancreatic. Insuficienta enzimelor poate provoca scaune diareice grase (steatoree), greata, varsaturi.In prezent nu exista un test de screening pentru cancerul pancreatic, dar este bine sa va prezentati la medic in cazul in care aveti probleme de genul celor mentionate anterior, care persista in timp si nu cedeaza la tratamentele simptomatice.Cancerul de pancreas nu poate fi prevenit printr-o metoda specifica, dar pot fi reduse riscurile.