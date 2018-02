Cat de departe suntem de o epidemie de gripa? Care e situatia si cum sa treci cu bine de sezonul virozelor

Mai multe spitale sunt in carantina, accesul vizitatorilor este limitat si Ministerul Sanatatii a anuntat masuri pentru tinerea sub control a raspandirii cazurilor.Ministrul Sorina Pintea anunta saptamana trecuta ca nu este cazul inca sa vorbim de o epidemie, invocand ca numarul deceselor este mai mic decat in aceeasi perioada a anului trecut, dar a facut apel la cetateni sa respecte masurile impuse, pentru binele lor si al celor din jur."Am primit telefoane de la spitale care au instituit carantina, dar se plangeau ca apartinatorii, pacientii nu doresc acest lucru si nu respecta acest lucru. Nu sunt de acord cu limitarea vizitelor. Fac un apel pe aceasta cale. Sa inteleaga ca suntem intr-o situatie delicata a sezonului de gripa. Daca nu vom intelege cu totii ca lucrurile nu stau foarte bine, atunci sa dea Dumnezeu ca numarul deceselor sa nu creasca", avertiza Pintea.Atunci fusesera inregistrate 18 decese. La trei zile de la aceasta declaratie, marti, numarul deceselor cauzate de gripa ajunsese la 25. Intrebata daca e luata in calcul declararea epidemiei, Pintea a raspuns ca "populatia nu e interesata daca se numeste epidemie sau altfel".E sau nu epidemie?Am vrut sa aflam totusi, daca dupa aceasta crestere rapida a numarului de victime se pune problema declararii unei epidemii de gripa in Romania la acest moment si care sunt conditiile pentru a fi decretata o astfel de situatie."Daca va continua cresterea sustinuta de cazuri de viroze respiratorii si cazuri de gripa in urmatoarele saptamani, colegii de la Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile pot sa informeze Ministerul de depasirea anumite valori-prag care nu sunt atinse in momentul de fata. Pe de alta parte, daca va utati pe rapoartele Centrului, exista judete unde circulatia practic a tulpinilor de virus gripal nu exista, adica raportarea este zero sau apropiata de zero. Cand exista o astfel de situatie o s-o dea publicitatii, dar nu este cazul inca", a declarat pentru Ziare.com prof. univ. dr. Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie.El spune ca totusi exista o crestere mare in ultima saptamana a numarului de imbolnaviri si daca ritmul va fi sustinut timp de alte cateva saptamani si raspandirea cazuri ...citeste mai departe despre " Cat de departe suntem de o epidemie de gripa? Care e situatia si cum sa treci cu bine de sezonul virozelor " pe Ziare.com