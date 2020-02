Cat de importante sunt regulile de spalare a mainilor

Exista aproximativ 400.000 de germeni pe o palma, iar spalarea corecta a mainilor, folosind produsele potrivite, poate reduce germenii de pe maini si poate reduce sansa de a ne imbolnavi.Fiecare dintre noi isi spala mainile de cateva ori pe zi. Si totusi, daca nu te speli pe maini in mod corespunzator, poate inseamna sa nu te speli pe maini deloc.Toata lumea crede ca face acest lucru bine, dar de fapt, sunt putine persoane care stiu exact cum sa se spele asa cum trebuie.Odata cu dezvoltarea continua a stiintei si tehnologiei si imbunatatirea continua a nivelului de trai si sapunurile au cunoscut un progres remarcabil. Astfel, a aparut acel sapun profesional, precum cel comercializat de magazinul Sanito.ro.Acest magazin este cunoscut pentru produsele de igienizare eficiente precum sapunul lichid, dar si pentru dezinfectanti pentru maini, detergenti profesionali si alte lucruri folositoare oricui.Indiferent daca folosesti sapun spuma, lichid, clasic sau sub orice forma, trebuie sa stii cum sa te speli corect si eficient pe maini.Pasi corecti pentru spalarea si igienizarea mainilor:● Trebuie sa iti umezesti mainile cu multa apa;● Aplica sapun sau dezinfectant de maini pe palma;● Palmele se freaca reciproc, cat se poate de ferm si nu trebuie uitate nici incheieturile;● Palma, spatele mainii se freaca reciproc;● Curata atent si spatiul dintre degete;● Sub robinet, clateste mainile cu apa din abundenta;● Cand opresti robinetul, nu uita sa cureti robinetul pentru a evita infectia cu bacteriile care raman pe robinet dupa ce ambele maini sunt spalate. Pentru a fi mai curat, spala robinetul cu sapun si clateste-l cu apa. Inchide robinetul cu un servetel de hartie, pe care sa il arunci ulterior. Desigur, in propria locuinta nu trebuie sa faci acest lucru de fiecare data, dar din cand in cand este bine sa procedezi astfel.● Usuca mainile folosind prosoape din hartie sau servete din hartie de unica folosinta. Acestea nu mentin bacterii si ajuta la o igienizare mult mai buna.Igiena mainilor este mijlocul cel mai simplu si eficient pentru prevenirea si controlarea raspandirii agentilor patogeni si reducerea incidentei infectiilor.Cantitatea de bacterii de pe maini dupa spalarea cu sapun scade cu 65% pana la 84%.Ce sapun poti folosi din magazinul Sanito.r ...citeste mai departe despre " Cat de importante sunt regulile de spalare a mainilor " pe Ziare.com