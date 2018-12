Cate minute trebuie sa mergem pe jos zilnic pentru a vedea o imbunatatire majora a sanatatii

Ne pot ajuta sa traim mai mult, sa evitam bolile de inima si mai multe tipuri de cancer, sa reconstruim masa musculara si sa crestem rezistenta oaselor, afectate de trecerea anilor, reducand in acelasi timp nivelul anxietatii si al depresiei.Se pare ca, pentru a ne putea bucura de beneficiile de mai sus, poate fi de ajuns sa iesim zilnic la o scurta plimbare. Majoritatea studiilor arata ca, atunci cand vine vorba de miscare, chiar si putina este mult mai bine decat deloc, noteaza Business Insider.Simplul mers pe jos, practicat zilnic, poate produce schimbari in bine vizibile in viata noastra.Chiar si cateva minute vor face o diferenta, insa specialistii recomanda sa mergem pe jos cel putin 22 de minute pe zi, sau 30 de minute cinci zile pe saptamana, cumuland astfel 150 de minute pe saptamana.In cazul adultilor sanatosi, recomandarea este de cel putin doua ore si jumatate de activitate de intensitate moderata pe zi, sau 75 de minute de exercitii intense, plus exercitii pentru intarirea masei musculare cel putin doua zile pe saptamana.Sigur ca doar mersul pe jos nu va avea acelasi efect, dar, inca o data, este mai bine decat niciun fel de activitate.Conform unui studiu amplu realizat in randul unor adulti mai in varsta pe o perioada de 13 ani, publicat in Jurnalul American de Medicina Preventiva, in cazul participantilor care au mers pe jos cel putin 150 de minute pe saptamana probabilitatea de a muri prematur a fost cu 20% mai mica decat in cazul adultilor inactivi."Mersul a fost descris ca 'exercitiul perfect', deoarece este o activitate simpla gratuita, convenabila, care nu necesita niciun fel de echipament sau instruire speciala si care poate fi desfasurata la orice varsta", noteaza autorii studiului in concluzii.In comparatie cu plimbarile agale, mersul in ritm alert reduce in mai mare masura riscul de boli.Nu doar corpul poate beneficia de pe urma acestui tip de miscare. Mai multe studii au demonstrat ca o jumatate de ora de mers pe banda de alergare poate imbunatati starea de spirit a persoanelor care sufera de depresie.C.S. ...citeste mai departe despre " Cate minute trebuie sa mergem pe jos zilnic pentru a vedea o imbunatatire majora a sanatatii " pe Ziare.com