Ce vinuri asortam la mancarurile de Paste, in interior sau in aer liber

Desi s-a impamantenit ideea ca de Paste se bea doar vin rosu, diversitatea preparatelor meselor festive din aceasta perioada ne aduce aminte de bogatia si diversitatea soiurilor de vin romanesti, explica pentru Ziare.com somelierul Sergiu Nedelea."Masa pascala este o masa de sarbatoare, o masa bogata in alimente diverse de la verdeturi si branzeturi proaspete, oua rosii, mielul preparat in diverse moduri - bors de miel, drob, stufat, friptura de miel la tava - pana la cozonacul de Paste. (...) Astfel, la aperitive vom avea vinuri tinere, proaspete. Dupa ce am ciocnit ouale rosii si am spus crestinescul 'Hristos a Inviat', vom inchina un pahar de Feteasca Alba din Valea Tarnavelor sau de Francusa din dulcele Cotnari.La cas, urda, telemea proaspata si verdeturi vom asocia o Cramposie selectionata din Dragasani sau o Feteasca Regala de la Recas. Mancarurile din miel cer multa atentie, caci, desi carnea este tanara, poate cadea greu daca nu-i aducem in sprijin o Babeasca vranceana sau o nobila Feteasca Neagra din sudul invelit in abur de Dunare de la Vanju Mare sau din Dealul Mare.Traditionalului cozonac de Paste ii vom aduce inchinare cu sfanta noastra Grasa de Cotnari sau cu o Tamaioasa romaneasca aurita de timp in pivnitele de la Pietroasa", spune Nedelea.Tot ce trebuie sa stii despre meseria de somelier (I) - InterviuAlte recomandari date de specialist sunt:pentru aperitive - Pelin alb Domeniile Dealu Mare Urlati sau Chardonnay Terra Romana de la S.E.R.V.E;pentru friptura de miel sau curcan - Pelin rosu sau un vin rosu sec (Cabernet Sauvignon de la Crama Oprisor sau Feteasca Neagra de la Alira); la pasca si cozonaci - Tamaioasa romaneasca sau Busuioaca de Bohotin din gama Colocviu de Cotnari.La inceputul mesei, se recomanda un vin alb sec tanar, cu multa prospetime si aciditate ceva mai ridicata sau o fluta cu sampanie/spumant. Apoi pot fi consumate, in aceasta ordine, rozeurile si vinurile rosii.La sfarsitul mesei, se recomanda un digestiv - un pahar de coniac/vin ars sau de vin licoros fortifiat (Porto sau Shery).O masa in aer liber difera de o masa festiva in interior. Vinurile pentru picnic ar trebui sa fie mai usoare si, de preferat, sa nu fie baricate, rozeurile fii ...citeste mai departe despre " Ce vinuri asortam la mancarurile de Paste, in interior sau in aer liber " pe Ziare.com