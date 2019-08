Harta stabilita de World Resources Institute (WRI) masoara riscurile penuriei de apa, ale secetei, ale inundatiilor fluviale, informeaza AFP."Agricultura, industria si municipalitatile absorb 80% din suprafata disponibila si din apele subterane in cursul unui an mediu", in cele 17 tari vizate, situate in principal in Orientul Mijlociu si in nordul Africii, afirma raportul.Acestea sunt Qatarul, Israelul, Libanul, Iranul, Iordania, Libia, Kuweitul, Arabia Saudita, Eritreea, Emiratele Arabe Unite, San Marino, Bahreinul, Pakistanul, Turkmenistanul, Omanul, Botswana si India, a doua tara cea mai populata din lume."Penuria de apa este cea mai mare criza, despre care nimeni nu vorbeste. Consecintele sale iau forma insecuritatii alimentare, a conflictului, a migratiei si a instabilitatii financiare", a indicat Andrew Steer, PDG al WRI."Cererea rivalizeaza cu rezervele, chiar mici episoade de seceta - care vor creste odata cu schimbarea climatica - pot provoca consecinte teribile", precum recentele crize de la Cape Town, Sao Paulo si Chennai, detaliaza institutul.Alte 27 de tari figureaza pe lista statelor care prezinta o "penurie hidrica ridicata". O lista completa poate fi consultata aici.Pe lista intocmita de World Resources Institute, care cuprinde 164 de tari, Romania figureaza pe locul 70, intre Coreea de Nord si SUA. ...citeste mai departe despre " Cea mai mare criza, despre care nimeni nu vorbeste: 17 tari, in pericol sa ramana fara nicio picatura de apa " pe Ziare.com