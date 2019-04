Chiar si un consum moderat de carne rosie si carne procesata creste mult riscul de cancer colorectal - studiu

Chiar si persoanele care au respectat liniile directoare ale Serviciului National de Sanatate (NHS) din Marea Britanie cu privire la consumul de carne rosie si carne procesata (mezeluri) au prezentat o crestere a riscului de cancer colorectal cu o cincime in comparatie cu cele care au mancat astfel de alimente in cantitati foarte reduse, potrivit rezultatelor unui studiu finantat partial de Cancer Research UK, citat de Agerpres.Departamentul britanic de Sanatate si Asistenta Sociala a anuntat ca, in timp ce carnea alba este o sursa benefica de proteine, vitamine si minerale, aportul de carne rosie si procesata ar trebui limitat la circa 70 de grame pe zi, ceea ce reprezinta cantitatea medie consumata in Marea Britanie.Fondul Mondial pentru Cercetari asupra Cancerului (World Cancer Research Fund - WCRF) a sustinut ca exista dovezi solide potrivit carora consumul de carne procesata (salam, bacon, sunca etc.) reprezinta o cauza de aparitie a cancerului colorectal, in timp ce un aport ridicat de carne rosie (vita, oaie, porc etc.) contribuie de asemenea la cresterea acestui risc.Pentru studiul recent, publicat integral in International Journal of Epidemiology, specialistii au analizate date prelevate de la 475.581 de persoane cu varste cuprinse intre 40 si 69 de ani, monitorizate o perioada medie de 5,7 ani.Pe parcursul monitorizarii, 2.609 persoane au dezvoltat cancer colorectal.Studiul a relevat ca persoanele care au consumat, in medie, 76 grame pe zi de carne rosie si procesata au prezentat un risc mai mare cu 20% de a dezvolta cancer colorectal in comparatie cu cele care au mancat, in medie, 21 de grame pe zi.In ceea ce priveste carnea rosie, riscul a fost cu 15% mai mare in cazul persoanelor care au consumat, in medie, 54 de grame pe zi in comparatie cu cele care au mancat, in medie, 8 grame pe zi.In cazul aportului de carne procesata, riscul a fost cu 19% mai mare la persoanele care au consumat, in medie, 29 de grame pe zi in comparatie cu cele care au mancat, in medie, 5 grame pe zi.Exista, insa, si o veste buna. Subiectii cu un aport ridicat de fibre alimentare din paine si cereale in alimentatie au prezentat o reducere cu 14% a riscului de cancer colorectal. Pe de alta parte, alcoolul reprezinta un factor agravant.Aproximativ unu di ...citeste mai departe despre " Chiar si un consum moderat de carne rosie si carne procesata creste mult riscul de cancer colorectal - studiu " pe Ziare.com