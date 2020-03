108 voluntari, impartiti in trei grupuri, au primit vineri primele injectii, a relatat luni cotidianul de limba engleza Global Times. Cu varsta cuprinsa intre 18 si 60 de ani, toti sunt originari din orasul Wuhan, unde COVID-19 a aparut pentru prima data in decembrie inainte de a se raspandi in strainatate.Duminica, o sursa implicata in aceste teste a confirmat pentru AFP, sub rezerva anonimatului, inceperea experimentelor.Autoritatile sanitare din toata tara au dat unda verde la efectuarea de teste pe om la 17 martie, ziua in care omologii lor americani au anuntat primul test cu vaccin impotriva COVID-19 la Seattle pe 45 de voluntari adulti.Voluntarii chinezi care participa la teste vor fi monitorizati timp de sase luni. In prezent, nu exista niciun vaccin sau tratament aprobat contra noului coronavirus, care a ucis pana in prezent peste 14.000 de oameni in intreaga lume.Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre pandemia de coronavirus si modul cum a paralizat intreaga lumeVezi si: Rusia incepe testarea pe animale a prototipurilor de vaccin impotriva coronavirusuluiChinezii, americanii si nemtii, in cursa pentru un vaccin antiCovid-19. In ce stadiu se afla fiecare ...citeste mai departe despre " China a inceput testarea unui vaccin pentru COVID-19 pe primii 100 de pacienti " pe Ziare.com