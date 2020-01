Chinezii au izolat 56 de milioane de oameni, pentru a impiedica raspandirea virusului mortal

Cinci orase din provincia Hubei (centru) au fost adaugate celor 13 care erau deja vizate de aceasta dispozitie ce implica in special suspendarea transportului public spre si dinspre aceste aglomerari si inchiderea bretelelor de autostrada care le deservesc, relateaza AFP.Armata chineza a desfasurat sambata medici in centrul epidemiei de pneumonie virala, al carei bilant a continuat sa creasca si care afecteaza si Europa, cu trei cazuri confirmate in Franta. Dintre acesti pacienti, cel putin doi au fost recent in China, potrivit autoritatilor sanitare franceze. Spitalizati la Paris si Bordeaux (sud-vest), pacientii se afla internati in conditii de izolare. Pe langa tarile asiatice deja afectate, in special Japonia si Thailanda, a fost raportat un al doilea caz in Statele Unite.Primul caz de coronavirus din Wuhan a fost confirmat in al doilea cel mai mare oras din Australia, Melbourne. Pacientul este un cetatean chinez de circa 50 de ani care a calatorit in Wuhan inainte de a ajunge in Melbourne, pe 19 ianuarie, a precizat ministrul Sanatatii din statul Victoria, Jenny Mikakos, intr-o conferinta organizata sambata. Pacientul este in stare stabila si a fost izolat.Ministrul Sanatatii din Japonia a anuntat sambata ca a fost confirmat al treilea caz in aceasta tara, informeaza agentia Kyodo. Pacienta este o femeie din Wuhan, care a ajuns in Japonia pe 18 ianuarie.Autoritatile din Coreea de Sud, Japonia si Vietnam au confirmat sambata noi cazuri de infectare cu noul coronavirus.Izolarea din jurul virusuluiDe Anul Nou chinezesc, strazile acestei metropole din centrul Chinei sunt goale, putinii trecatori acoperindu-si fetele cu masti de protectie obligatorii, dupa cum a constatat o echipa AFP aflata la fata locului. La limitele cordonului sanitar, la aproximativ 20 km est de centrul orasului, autovehiculele care incearca sa treaca trebuie sa se intoarca. "Nimeni nu poate iesi", a a declarat un politist pentru AFP. Nici trenurile sau avioanele nu pot parasi orasul, masura impusa incepand de joi.Aproape intreaga provincie Hubei este rupta de restul lumii, numarul persoanelor afectate de aceasta masura fiind de peste 56 de milioane, aproape cat populatia din Africa de Sud, noteaza AFP.Armata a trimis trei ...citeste mai departe despre " Chinezii au izolat 56 de milioane de oameni, pentru a impiedica raspandirea virusului mortal " pe Ziare.com