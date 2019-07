Si ce e mai rau e faptul ca in unul dintre trei cazuri infectia este letala, arata un studiu recent publicat de jurnalul mBio si realizat de oameni de stiinta americani si olandezi, citat de Science Alert.Este vorba despre ciuperca Candida auris, care se inmulteste si raspandeste ajutata fiind de incalzirea globala, se arata in studiu.Medicii americani au avertizat legat de pericolul pe care il reprezinta Candida auris inca de acum trei ani. Si, din pacate, au avut dreptate.Infectia cauzata de aceasta nu raspunde la mare parte dintre medicamente si se raspandeste mai ales in spitale, printre pacienti, extrem de usor. Duce la infectii severe ale sangelui, inimii si creierului.Citeste si Tuberculoza rezistenta la antibiotice ia cu asalt EuropaA.P. ...citeste mai departe despre " Efectele incalzirii globale se resimt pe toate fronturile. O ciuperca s-a raspandit pe tot globul. Ucide in unul dintre trei cazuri " pe Ziare.com