Epidemia declansata de coronavirus va dura cel putin cateva luni

"Cel mai bun dintre scenarii ar fi ca ea sa continue primavara, vara, si apoi sa inceteze", a declarat David Fisman, profesor la Universitatea din Toronto, autorul unui buletin publicat de Societatea internationala pentru boli infectioase."Nu se va opri saptamana viitoare sau luna viitoare", a declarat Alessandro Vespignani, profesor la universitatea americana Northeastern, coordonatorul unui grup de cercetatori care publica analize in timp real despre aceasta epidemie. "Nu va hazardati daca spuneti ca ea va mai dura ceva vreme", a adaugat el, conform AFP.Detectivii epidemiilor nu detin un glob de cristal si insista asupra faptului ca detin doar informatii partiale despre noul virus, aparut in decembrie. Ei folosesc modele matematice pentru a estima numarul de cazuri reale si compara epidemia cu cele din trecut, insa multe ipoteze raman incerte.Pana weekendul trecut, se credea ca persoanele infectate nu erau contagioase inainte de aparitia simptomelor (febra si dificultati respiratorii, pneumonie), dar autoritatile chineze au anuntat acest lucru duminica, un aspect pe care Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) nu l-a confirmat deocamdata.Americanii spuneau, luni, ca au nu vazut dovezi in acest sens. Daca persoanele fara febra pot sa contamineze alte persoane, atunci acest detaliu schimba complet dinamica epidemiei.Perioada de incubatie incepe doar sa fie estimata - aproximativ doua saptamani sau chiar mai putin. Potrivit OMS, ea ar fi cuprinsa intre doua si zece zile.RabdareNumerosi experti au calculat in ultimele zile un parametru important pentru epidemii: rata de reproducere de baza, cunoscuta si sub numele "R zero". Ea reprezinta pur si simplu numarul de oameni contaminati de o persoana infectata.Estimarile lor sunt cuprinse intre 1,4 si 3,8, acesta fiind un interval moderat, potrivit lui David Fisman.Cifrele mentionate reprezinta doar o valoare medie: poate ca anumiti pacienti au contaminat multi oameni, iar altii au infectat mai putini. "In sine, nu e un motiv pentru panica", a spus Maimuna Majumder, cercetatoare la Universitatea Harvard si la Spitalul pentru copii din Boston.Ea a reamintit ca aceasta rata este de 1,3 pentru gripa sezoniera (care face m