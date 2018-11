Informatiile au fost prezentate intr-un raport realizat de Global Wellness Institute, la un mare eveniment dedicat turismului, World Travel Market din Londra, Marea Britanie, care a avut loc saptamana aceasta.Citeste si: Pentru ca a platit tarziu, Romania lipseste din cataloagele si panourile Targului de Turism de la Londra.In acest raport, turismul wellness este definit drept cel care are ca scop mentinerea sau imbunatatirea starii de sanatate. Este un concept diferit de turismul medical, care implica efectuarea unor tratamente specifice.Specialistii estimeaza ca turismul wellness va genera incasari de 919 miliarde de dolari pana in 2022.Din 2015 pana in 2017, incasarile generate de acest tip de turism au crescut anual cu aproximativ 7%, pana la 639 de miliarde de dolari, de peste doua ori mai repede decat cele din turism la nivel general.La nivel general, in 2017, au fost efectuate aproximativ 830 de milioane de excursii wellness, cu 139 de milioane mai mult decat in 2015.Si, desi Europa si America de Nord sunt lideri pe piata turismului wellness in prezent, analistii arata ca numarul excursiilor de acest tip in zona Asia-Pacific a crescut cu 33% in ultimii doi ani. Din acest motiv, Asia-Pacific a devenit piata cu cresterea cea mai rapida.Raportul mai arata ca amatorii de turism wellness sunt persoane foarte educate, cu mintea deschisa si dispuse sa cheltuiasca sume consistente. In medie, amatorii de wellness cheltuie 1.528 de dolari pe calatorie, cu 53% mai mult decat un turist international tipic.Topul destinatiilor care au generat cei mai multi bani din turism wellness in 2017:1. SUA2. Germania3. China4. Franta5. Japonia6. Austria7. India8. Canada9. Marea Britanie10. Italia ...citeste mai departe despre " Europa, in topul celor mai populare destinatii in turismul pentru sanatate, cu incasari de miliarde de dolari " pe Ziare.com