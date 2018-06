Exact de atatea cafele au nevoie creierul si organismul tau! Si e indicata si in afectiuni, inclusiv ale inimii

Cum mai toata lumea bea cafea, aceasta a facut obiectul multor studii stiintifice. Cele mai recente arata ca patru cesti de cafea tare pe zi nu doar ca nu fac rau organismului, dar ii aduc o gramada de beneficii, arata Science Alert.Unul dintre acestea, realizat in Germania de biologii moleculari Judith Haendeler si Joachim Altschmied, arata ca aceasta licoare este de-a dreptul magica pentru inima, daca este consumata in cantitatea potrivita. In cadrul unor experimente pe cobai, dar si pe tesuturi umane expuse la cafea, s-a aratat ca, expuse la cafea, celulele din interiorul vaselor de sange se comportau ca fiind mult mai tinere, rezulta dintr-un raport publicat de prestigiosul jurnal PLOS Biology.Atunci cand se consuma patru-cinci cesti de espresso, efectul este unul protector, care imbunatateste functiile oganismului, a explicat unul dintre coordonatorii studiului, Altschmied, pentru Business Insider.De altfel, oamenii de stiinta au observat de ani buni ca persoanele care beau cafea risca mai putin sa moara dintr-o sumedenie de cauze, cum ar fi boli de inima, accident vascular cerebral sau diabet.Si alte doua studii recente vin in sprijinul aceleiasi ipoteze: unul efectuat in SUA pe 400.000 de oameni si un altul in Europa pe jumatate de milion de oameni. Ambele studii au aratat ca bautorii de cafea sunt mai putin predispusi sa moara din orice cauza, spre deosebire de cei care nu consumau deloc cafea.Risc scazut de cancer, ciroza, dementa si depresieCercetarile au aratat ca aceasta butura scade riscul de ciroza, de cancer, in general, de dementa, inclusiv Alzheimer, dar si de depresie. In plus, face bine inimii - oamenii care beau trei sau patru cesti pe zi au un risc cu 19% mai scazut de a muri din cauza bolilor cardiovasculare.Prin urmare, potrivit unuia dintre cercetatorii implicati in studii, Altschmied, oamenii cu boli ale inimii ar trebui sa consume cafea, mai ales cei obezi sau prediabetici, pentru ca aceasta reduce mult riscul atacurilor de cord.Iar daca gustul nu e pe placul lor, o pot inlocui fara probleme cu ceaiul verde, cu proprietati similare.Important e sa nu se depaseasca doza mentionata, pentru ca altfel pot aparea efecte contrare.De mentionat e ca ...citeste mai departe despre " Exact de atatea cafele au nevoie creierul si organismul tau! Si e indicata si in afectiuni, inclusiv ale inimii " pe Ziare.com