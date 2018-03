"Primul se refera la un sprijin acordat de Primaria Capitalei pentru doamnele care sunt insarcinate, pentru ca s-a dovedit statistic ca in intreaga tara si in Bucuresti multe femei nu au bani si nici nu sunt sprijinite sa-si faca toate analizele necesare in timpul sarcinii si, de aceea, ajung cu sarcina destul de dezvoltata si abia prea tarziu afla anumite probleme pe care le au, ceea ce nu este de dorit si vom oferi un sprijin financiar in acest sens", a explicat Firea, cu prilejul semnarii unui protocol intre Primaria Capitalei, Asociatia Colectiv GTC 3010 si Spitalul clinic de urgenta "Sfantul Ioan" pentru construirea unei maternitati in curtea acestei unitati spitalicesti.Ea a adaugat ca sunt si foarte multe cupluri infertile."Au nevoie de un sprijin, deoarece prin decontarile de la Casa Nationala de Sanatate se acorda un numar de tratamente intr-un subprogram national, dar acest numar niciodata nu ajunge, nu e suficient si putem afirma ca e deja o batalie si o competitie pentru a obtine aceasta subventie de la stat pentru un program de fertilizare. (...) Femeile din Bucuresti care au indicatie de la medicul specialist sa urmeze un astfel de program de fertilizare in vitro vor fi sprijinite de Primaria Generala, achitandu-li-se practic pachetul complet de servicii medicale, inclusiv tratamentul initial", a spus Firea.Edilul general a mentionat ca spera ca in acest fel si Municipalitatea sa aduca o contributie privind cresterea natalitatii. "Avem un spor negativ atat in intreaga tara, cat si in Capitala", a adaugat Firea.Citeste si Asociatia Colectiv va construi o maternitate in curtea spitalului Sfantul Ioan ...citeste mai departe despre " Firea vrea sa dea bani de analize femeilor insarcinate si pentru fertilizare in vitro " pe Ziare.com