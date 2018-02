Gigantomastia - boala sanilor foarte mari. De ce este necesara interventia reconstructiva

Gigantomastia reprezinta o problema pentru multe femei, care in loc sa se bucure de acest atribut al feminitatii, ajung sa se considere niste chinuite, avand o problema fara solutie.Insa ce inseamna gigantomastia? Sanii au un volum peste 1.500 ml, facand comparatie cu sanii cu un volum ideal intre 200-350ml. In SUA, gigantomastia este considerata boala rara si afecteaza mai putin de 200.000 persoane din populatia feminina.In general, este genetica sau constitutionala, aparand la femei mai corpolente, dar nu numai. Sanii gigantici au in general o structura mai mult grasoasa decat glandulara, iar de cele mai multe ori femeile sunt impiedicate si de mitul ca de sani nu trebuie sa te atingi, ca ii poti imbolnavi. Cand totusi acestia ajung sa devina o corvoada, greutatea lor fiind o povara ce trebuie purtata zi de zi in sutiene facute pe comanda, bretele care intra in "carne" din cauza greutatii lor, dureri de spate sau pozitii vicioase (cifoze, cifoscolioze) din cauza kilogramelor din sutien.Din pacate, destul de putine femei stiu ca aceasta problema se poate rezolva chirurgical, ca este singura modalitate de rezolvare, care imbunatateste mult confortul de viata, dovada fiind marturisirile celor care au avut curajul sa o faca si care sustin ca au un singur regret, acela de a nu o se fi operat mai devreme.Este adevarat ca de cele mai multe ori este necesara injumatatirea volumului sanilor, ca remodelarea lor implica acceptarea unor cicatrici, poate si o diminuare a sensibilitatii areolare (adeseori tranzitorie), dar in general nu este o interventie periculoasa.Inainte de orice interventie pe sani, se face obligatoriu o investigare a acestora (ecografie si uneori mamografie), pentru a se evalua statusul preoperator care sa ramana de referinta pentru controalele ulterioare sau pentru a evidentia potentiale probleme locale. In cazul in care se depisteaza vreo leziune suspecta, se continua investigatiile pana la punerea unui diagnostic de certitudine care necesita sau nu un tratament. Daca nu exista insa nici o problema, atunci se poate decide efectuarea operatiei de reductie mamara.In functie de preferinta si de experienta chirurgului plastician, acesta foloseste o anume tehnica operatorie, singura diferen ...citeste mai departe despre " Gigantomastia - boala sanilor foarte mari. De ce este necesara interventia reconstructiva " pe Ziare.com