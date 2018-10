Specialistii spun insa ca aceasta licoare magica nu ar trebui bauta oricum, mai ales daca exista riscul sa nu mai putem adormi apoi, din cauza ei. Potrivit Laurei Cipullo, dietetician american, cafeaua nu ar trebui in niciun caz sa fie bauta la primele ore ale diminetii, imediat dupa ce ne-am trezit, asa cum procedeaza majoritatea, arata Science Alert.Imediat dupa ce ne ridicam din pat, dimineata, corpul nostru e plin de hormonul stresului, cortizol, cel care ne face sa fim si usor anxiosi. Pe acest fond, cafeaua ne poate face chiar nervosi si prea agitati.In plus, procedand asa, la scurt timp, ne vom simti obositi, lipsiti de vlaga. Prin urmare, cafeaua nu numai ca nu ne-a facut bine, ci chiar a inrautatit situatia.Ideal ar fi sa intarziem momentul savurarii cafelei timp de cateva ore, spune specialistul. "Bea cafea atunci cand organismul produce mai putin cortizol, adica la 3 - 4 ore de la trezire", e sfatul expertului. Perioada de timp ideala pentru o ceasca de cafea e intre 9 - 11 dimineata.De retinut e si faptul ca vom obtine beneficiile maxime de pe urma cafelei la circa 30 - 60 de minute de la momentul in care am baut-o.N-ar trebui sa uitam nici faptul ca licoarea ramane in organism, tinandu-ne alerti, si timp de 6 ore, asa ca, seara, cofeina ar trebui sa fie exclusa.Citeste si Legatura dintre zahar si Alzheimer. Tu cate lingurite pui in ceai sau cafea?A.P. ...citeste mai departe despre " Iata cand ar trebui sa-ti bei cafeaua, astfel incat sa obtii maximum de energie, dar sa poti dormi fara probleme noaptea " pe Ziare.com