In doar 4 zile, spitalul construit de chinezi pentru coronavirus prinde contur (Video&Foto)

Imagini realizate la fata locului arata cum au avansat lucrarile.Precizam ca autoritatile din Wuhan - orasul din China in care a izbucnit epidemia de gripa cauzata de coronavirus - au inceput, in urma cu patru zile, sa construiasca un nou spital cu peste 1000 de paturi.Spitalul de urgenta, numit Huoshenshan sau Spitalul Mountain God Fire, este situat in suburbia vestica a orasului Wuhan.Pana acum, peste 100 de persoane au murit in urma acestei epidemii. Comisia Nationala de Sanatate din China a anuntat, marti, ca bilantul mortilor a ajuns la 106, iar 4.515 persoane sunt infectate.China has started construction of a second special hospital in #Wuhan, the epicenter of the #CoronavirusOutbreak.The Wuhan Leishenshan Hospital is due for completion in a week #coronavirus #ĉ–°ċž‹è‚şç‚Ž pic.twitter.com/sbeBeu7rkG- QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 28, 2020Huoshenshan hospital, will be completed in 9 days. #Wuhan https://t.co/eA126196Qm- Farris yang (@FarrisYang) January 28, 2020El 28, la ciudad de #Wuhan en Hubei marco el comienzo del sol despues de varios dias de lluvia. En el sitio del proyecto del Hospital Wuhan Vulcan Mountain, los trabajadores de la construccion estan intensificando la construccion.via @CNS1952 https://t.co/uT4r0l7qyF- Daniela Freitas (@Freitas_DRJ) January 28, 2020This week, dozens of excavators descended on the construction site for a new hospital in #Wuhan. Existing hospitals in the city are overcrowded with patients seeking care. [PC: AFP/Getty Images]Follow #WuhanCoronavirus coverage here: https://t.co/asm7necyyy#coronavirus pic.twitter.com/SDysfBfwvv- thestrife (@thestrife_world) January 28, 2020#CoronavirusOutbreak Latest update on the construction progress of the #Leishenshan Hospital in #Wuhan pic.twitter.com/FqFHXnTyRp- China State Construction (@CSCECNEWS) January 28, 2020