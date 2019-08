Studii recente au aratat ca laptele matern isi schimba compozitia in decursul unei zile. E mai energizant dimineata si are cu totul alte ingrediente seara, unele care linistesc, arata Science Alert.Practic, oamenii de stiinta au descoperit ca acestea ii ajuta pe cei abia veniti pe lume sa aiba un ritm circadian.Copiii nu se nasc cu acest ritm biologic stabilit, iar asta o stie orice parinte trezit de plansul celui mic la 3 dimineata. Acesta ajunge sa fie parte din el in primele saptamani si luni de viata. Iar orice intarziere in instalarea acestui ritm se poate traduce, in final, prin probleme de crestere.In aceasta perioada, laptele matern joaca un rol esential, inclusiv din acest punct de vedere.Oamenii de stiinta au observat, de exemplu, ca laptele produs dimineata are un nivel de trei ori mai mare de cortizol, un hormon ce sporeste starea de alerta, decat cel produs seara.Melatonina, care cheama somnul, abia poate fi detectata ziua, dar nivelul ei creste mult seara, fiind la apogeu la miezul noptii.Fierul e la cel mai inalt nivel la pranz, Vitamina E, seara. Minerale precum magneziul, zincul sau potasiul si sodiul sunt mai prezente in laptele de dimineata. Tot acesta are si mai multi amino-acizi.Toate acestea ajuta la formarea unui ritm biologic in cazul bebelusului. Tocmai de aceea, spun specialistii, ar trebui ca mamele care lasa la frigider sticlutele cu lapte matern, pentru a le folosi ulterior, sa le eticheteze, mentionand ora, pentru a nu da peste cap ritmul celui mic.A-i da bebelusului seara o sticla de lapte produs dimineata nu face decat sa-l trezeasca. Cu greu mai poate fi vorba de somn. Pot aparea, cu timpul, probleme de digestie si chiar de dezvoltare.Vezi si Vaci modificate genetic ca sa dea lapte maternA.P. ...citeste mai departe despre " Inca un beneficiu al alaptarii. Bebelusii primesc informatii esentiale si neasteptate din lapte! " pe Ziare.com