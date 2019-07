Inteligenta artificiala tocmai a creat, in premiera, un vaccin pentru gripa. E superior celor de pe piata

"A trebuit sa-l invatam un set de compusi despre care se stie ca activeaza sistemul imunitar si unul despre care se stie ca nu functioneaza", a declarat profesorul Nikolai Petrovsky, de la universitatea amintita, conform Science Alert.Apoi, a mai fost creat un program, un fel de "farmacist sintetic", care a generat trilioane de compusi. Acestia au fost studiati de SAM, care a gasit candidati buni pentru un vaccin destinat omului. Toate vaccinurile alese de SAM au fost testate in laborator pe celule umane, pentru a se vedea daca functioneaza.Si rezultatele au fost excelente, SAM venind cu niste formule superioare de medicamente, pe care specialistii nu le-au descoperit pana acum.Au fost testate inclusiv pe animale, iar rezultatele au fost mult peste asteptari.Practic, au fost scutiti zeci de ani de cercetari si economisite milioane de dolari. S-a intrat intr-o faza de teste clinice, in SUA, care va dura 12 luni. Deja vaccinul contra gripei se dovedeste superior celor existente pe piata.Vezi si Vom avea un vaccin pentru stres. Iar acesta va fi extras din cel mai ciudat locA.P. ...citeste mai departe despre " Inteligenta artificiala tocmai a creat, in premiera, un vaccin pentru gripa. E superior celor de pe piata " pe Ziare.com