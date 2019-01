Teoria despre "Blue Monday" (Lunea trista - n.red.) a aparut in 2005, cand psihologul britanic Cliff Arnall a creat o formula matematica elaborata pentru a calcula cele mai ingrozitoare zile ale anului.Psihologul a luat in considerare conditile meteo din aceasta perioada, facturile la utilitati, datoriile, nivelul motivational, sarbatorile de iarna, precum si faptul ca multi oameni urasc zilele de luni.Astfel, Cliff Arnall a stabilit ca cea de-a treia zi de luni a anului este cea mai deprimanta zi, avand in vedere ca, in aceasta perioada, oamenii manifesta o stare de tristete, inactivitate si consuma carbohidrati in exces.Insa aceasta teorie a psihologului a fost cauza unor dispute, intrucat acesta a creat formula ca parte a unei campanii de marketing pentru o companie de turism.Citeste mai departe despre " Azi este "Blue Monday", cea mai deprimanta zi din acest an " pe Ziare.com