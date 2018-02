Mancam din ce in ce mai multa ciocolata. Piata va depasi un miliard de euro, nivel istoric

Afacerile din piata de ciocolata au atins in 2016 nivelul de 4,5 miliarde de lei, iar datele preliminare privind evolutia din 2017 indica un avans de peste 20%. Potrivit studiului KeysFin, care a analizat evolutia pietei din 2012 pana in prezent, principalul indicator care sustine dinamica sectorului il reprezinta profitabilitatea pietei.Daca in 2012, cele 786 de firme producatoare sau distribuitoare de produse din ciocolata raportau un profit net de 107,3 milioane lei, in 2017 se estimeaza ca acesta a fost de 306,1 milioane lei, la un numar de 758 de firme."Piata ciocolatei a trecut printr-un proces de consolidare, de maturizare, eficientizarea business-ului fiind in prim-plan. Astfel s-a ajuns ca, la o cifra de afaceri relativ constanta in acest interval, profitul firmelor sa creasca de peste doua ori. Firmele si-au diminuat creantele cu peste 300 milioane lei, datoriile comerciale s-au redus de la 829,5 milioane lei la 675,3 milioane de lei in 2016, iar pierderile nete au scazut de la 138,7 milioane la 79,7 milioane lei", afirma analistii.Potrivit Eurostat, un roman mananca in medie pe an 2,2 kilograme de ciocolata, insa cele mai noi date din piata arata ca nivelul de consum a crescut semnificativ in ultimii 2-3 ani.Raportat la tarile occidentale, consumul la noi este inca foarte redus. Spre comparatie, elvetienii, campionii europeni in materie, consuma 11 kilograme de ciocolata pe cap de locuitor, iar media UE este de 10 kg.Principalele brand-uri de pe piata romaneascaPotrivit studiului realizat de KeysFin, principalul jucator din piata romaneasca pe segmentul de productie este Nestle , cu o cifra de afaceri de 783,6 milioane lei, companie urmata, la mare distanta, de Kandia Dulce SA, cu 161,4 milioane lei, Heidi Chocolat SA, cu 106,2 milioane lei, Mueller si Prietenii (19,1 milioane lei) si Marco Polo (18 milioane lei).Pe ansamblu, cele mai multe companii din piata de ciocolata activeaza in Bucuresti (127), acolo unde, de altfel, si consumul este cel mai mare din tara, dovada cifra de afaceri de 870 milioane lei inregistrata de aceste firme in 2016. Urmeaza judetul Ilfov, cu 54 de companii si afaceri de 540 milioane lei, Prahova, cu 8 companii cu un business total de ...citeste mai departe despre " Mancam din ce in ce mai multa ciocolata. Piata va depasi un miliard de euro, nivel istoric " pe Ziare.com