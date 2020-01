Mentine sanatatea dentara dupa sarbatori

De aceea exista si foarte multe cazuri de toxiinfectii. Pe langa ficat si stomac, dantura poate fi afectata din cauza tuturor combinatiilor de alimente specifice perioadei.In mod evident, cel mai mult trebuie sa ne ferim de zahar cu orice pret, pentru ca in perioada sarbatorilor, il avem din belsug. Fie ca vorbim de cozonaci, bomboanele de pe brad, ciocolata sau prajituri, il avem peste tot.Periajul in mod atent este foarte important in aceasta perioada, deoarece bacteriile se hranesc cu zaharul din dulciuri si se descompun in acizi, care mai apoi ataca dintii.Cu siguranta nu vrem sa ajungem la un implant dentar doar pentru ca suntem neatenti in situatii de acest tip.Utilizati si ata dentara in aceasta perioada, chiar daca nu sunteti obisnuiti cu ea!Din cauza volumului mai mare de mancare, sansele ca rezidurile alimentare sa ramana blocate intre dinti sunt mai mari.Bineinteles ca la masa de Craciun au fost nelipsite bauturile de toate soiurile. De aceea, va amintim ca este cel mai bine sa evitam pe cat de mult sucurile, in special cele acidulate, pentru ca in majoritatea cazurilor acestea contine zahar echivalent cu un desert intreg.Consumati mai multa apa, aceasta poate sa ajute si la eliminarea rezidurilor blocate intre dinti, dar nici nu are alte efecte secundare negative, precum cele amintite.Vinul este un alt aliment nociv pentru dantura, deoarece o pateaza si o ingalbeneste. Este important sa nu il consumam in exces si sa ne spalam pe dinti dupa.Un alt sfat important ar fi sa folositi un pai cand consumati bauturi care contin prea mult zahar sau cofeina, pentru a evita contactul direct cu dintii.Si nu uitati: cel mai important este sa va obisnuiti sa mergeti la un cabinet stomatologic pentru un consult de rutina.Dupa toata acesta perioada de excese alimebtare, un mod indicat de a avea grija de readucerea echilibrului in sanatatea ta orala este prin achiziotionarea unei paste de dinti cu efect de albire, o ata dentara si apa de gura, deoarece o igiena precara poate duce la pierderea danturii si necesitatea inlocuirii ei cu un implant dentar.Cei de la Alverna Dental Studio te asteapta oricand la un control.