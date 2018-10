Ne putem imbolnavi din cauza cladirilor - Sindromul Cladirii Bolnave e recunoscut de OMS

"Sindromul Cladirii Bolnave este recunoscut de Organizatia Mondiala a Sanatatii ca fiind un grup de simptome, fara o cauza clara, asociate cu calitatea precara a parametrilor de confort in cladiri. Desi cauzele nu sunt clare, numeroasele cercetari care s-au facut in acest sens au depistat o serie de factori de risc, majoritatea subsumandu-se calitatii deficitare a aerului, dar nu numai", se arata in comunicat.EFdeN a lansat o noua editie a Ghidului Conditiilor de Confort, cu sprijinul BCR Banca Pentru Locuinte (BCR BpL), document ce are ca unic scop imbunatatirea calitatii locuirii in Romania."Casele romanilor sunt permanent incercate de trecerea anilor si de costurile de intretinere in conditiile in care avem probabil cel mai invechit stoc de locuinte la nivelul UE.Conform unui sondaj IRSOP la nivelul populatiei urbane cu venituri stabile si varsta cuprinsa intre 20-65 ani, 3 din 4 romani au cel putin o urgenta locativa, iar una din patru gospodarii se plange de spatiu insuficient", a afirmat Lucian Anghel , presedinte BCR Banca pentru Locuinte.Ghidul Conditiilor de Confort se doreste a fi o unealta utila cu care oamenii pot sa evalueze obiectiv calitatea locuirii si metode practice de remediere, potrivit ONG-ului."Pentru a evalua confortul intr-o cladire, de multe ori ne sunt suficiente cateva aplicatii mobile, alteori este necesara prezenta unui specialist cu echipamente profesioniste. Noi am testat casele EFdeN 4C si EFdeN Signature, am tras concluziile si venim acum cu recomandari de evaluare practica si obiectiva a confortului.In ultimul an am proiectat si construit o alta casa eficienta, sustenabila si confortabila, de data aceasta adaptata unui climat cald, cum este cel din Estul Mijlociu", a declarat Mihai Baiceanu, Coordonator Programe Cercetare EFdeN.Ultimul studiu facut public al Consiliului Mondial pentru Cladiri Verzi (WorldGBC) arata ca accesul la ferestre cu vedere catre exterior imbunatateste functiile cognitive si memoria cu 10-25%, iar in spitale - reduce timpul de spitalizare cu 8,5%.In plus, lumina naturala, la locul de munca, creste productivitatea lucratorilor cu 18%, la scoala - imbunatateste performantele elevilor cu 5-14%, iar in magazine - cresc vanzarile cu 15-40%. ...citeste mai departe despre " Ne putem imbolnavi din cauza cladirilor - Sindromul Cladirii Bolnave e recunoscut de OMS " pe Ziare.com