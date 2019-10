O cercetare din SUA arata ca fumatorii de tigari electronice au leziuni la plamani ca si cum ar fi fost expusi unor gaze toxice

"Seamana cu leziunile directe, similare cu cele observate in cazul unei expuneri la emanatii chimice toxice, gaze sau agenti toxici", a explicat medicul Brandon Larsen de la spitalul Mayo Clinic Arizona, autorul studiului publicat in jurnalul medical New England Journal of Medicine.Pacientii studiati nu reprezinta decat un esantion mic din cele peste 800 de persoane afectate, identificate pana in prezent in Statele Unite, scrie AFP.Insa, niciunul dintre aceste cazuri nu confirma unul dintre diagnosticele inaintate initial, pneumonia lipoida, care apare atunci cand uleiurile penetreaza plamanii. Uleiul de vitamina E a fost evocat de autoritatile statului New York ca o posibila cauza a imbolnavirilor."Din ceea ce am observat in studiul nostru, estimam ca majoritatea cazurilor implica contaminanti chimici, derivati toxici sau alti agenti nocivi continuti in lichidele pentru tigarile electronice", a continuat Brandon Larsen.Incepand cu data de 27 septembrie, autoritatile federale au confirmat 12 decese.Autoritatile din domeniul sanitar investigheaza aceste cazuri incepand din luna iulie pentru a stabili cauza exacta a imbolnavirilor. Cel mai frecvent, persoanele afectate sunt tineri, utilizatori ai tigarilor electronice. Trei sferturi dintre acestia au utilizat in tigarile electronice e-lichide cu THC, agentul psihoactiv al canabisului, achizitionate adesea de pe piata neagra.Expertii banuiesc faptul ca unul sau mai multi aditivi stau la baza cazurilor de imbolnaviri, pacientii manifestand dificultati de respiratie.Vezi si:SUA anunta primul deces in urma unei boli provocate de tigara electronicaO boala misterioasa a provocat cinci decese si sute de imbolnaviri in SUA. Toti au folosit tigari electroniceTigarile electronice, investigate dupa ce mai multi adolescenti au facut boli pulmonare graveTrump interzice tigarile electronice cu arome. FDA: Imbolnavirile, cauzate de lichidul cu extract de marijuana si vitamina E ...citeste mai departe despre " O cercetare din SUA arata ca fumatorii de tigari electronice au leziuni la plamani ca si cum ar fi fost expusi unor gaze toxice " pe Ziare.com