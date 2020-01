Xu Wenbo, directorul Institutului pentru boli virale din cadrul Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din China, a facut acest anunt duminica intr-o conferinta de presa.Tot duminica, autoritatile din provincia Guangdong din sudul Chinei au emis un decret prin care i-au somat pe toti rezidentii sa poarte masti medicinale atunci cand ies din locuinte, in contextul eforturilor complexe depuse de oficialii chinezi pentru a preveni raspandirea virusului pe teritoriul tarii.Aproape 2000 de persoane au fost infectate cu coronavirus, iar 56 au murit in China, conform celui mai recent bilant, citat de Reuters.Nou bilant al coronavirusului: Creste numarul mortilor si al persoanelor infectate. Primul deces in Shanghai. Xi Jinping spune ca "situatia este grava"Citeste si:Chinezii construiesc un al doilea spital pentru a lupta cu virusul ucigasHarta pe care poate fi urmarita raspandirea virusului ucigas din China ...citeste mai departe despre " Pas important pentru crearea unui vaccin: Cercetatorii chinezi anunta ca au izolat tulpina virusului ucigas " pe Ziare.com