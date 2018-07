Philip Morris vrea sa renunte total la productia de tigari clasice

"Vrem ca, in timp, sa renuntam complet la productia tigarilor clasice si ca fumatorii sa foloseasca produse mai putin riscante. Pentru ca ne dorim ca fumatorii sa opteze pentru variante mai putin periculoase pentru ei.Avem deja drept exemplu Japonia, unde un procent foarte mare de fumatori a renuntat la tigarile clasice in favoarea iQOS", a declarat vicepresedintele Moira Gilchrist pentru News.ro.Aceasta spune ca, de exemplu in Marea Britanie, numarul fumatorilor care opteaza pentru tigari electronice sau tutun incalzit in locul celor clasice a crescut.Produsul iQOS, prezent in Romania de peste doi ani, a fost lansat pana acum in peste 38 de piete, iar numarul de utilizatori a depasit cinci milioane.In Romania, un numar de 120.000 de fumatori au trecut la produsele din tutun incalzit, precum iQOS."In sectorul tutunului, cei mai multi sunt de parere ca ar trebui sa se opteze pentru variante mai putin periculoase. Tehnologia deja exista. Noi suntem preocupati de faptul ca tinerii nu ar trebui sa foloseasca tigarile clasice absolut deloc. De aceea, noi precizam toate aceste aspecte in toate reclamele noastre", adauga ea.In fiecare an, circa 5% dintre fumatorii renunta la fumatMoira Gilchrist subliniaza ca, in prezent, miliarde de oameni din intreaga lume fumeaza."Este foarte important sa le comunicam fumatorilor ca au si variante mai bune, mai putin daunatoare. Nu cerem sa ni se permita reclame si la TV, dar solicitam sa le putem comunica fumatorilor ca au si aceste variante, de exemplu tigarile electronice sau produsele din tutun incalzit. Studiile stiintifice efectuate arata ca acestea din urma sunt oricand o varianta mai buna decat tigaretele clasice", spune ea.La randul sau, reprezentantul Universitatii din Louisville, SUA, Brad Rodu, profesor de medicina de origine romana, spune ca unui fumator ii este extrem de dificil sa renunte la fumat."In fiecare an, circa 5% dintre fumatorii renunta la fumat. Dar uneori ei renunta si apoi se apuca iar. Dar este extrem de gre ...citeste mai departe despre " Philip Morris vrea sa renunte total la productia de tigari clasice " pe Ziare.com