Pizza Hut si Taco Bell se inchid, iar KFC si Pizza Hut Delivery vor continua sa livreze

Decizia e luata ca urmare a unei ordonante dispuse de Ministerul de Interne prin care se suspenda activitatea de servire si consum a produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice, organizata de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice."Masura a fost anuntata marti, 17 martie 2020 si are ca scop prevenirea raspandirii noului tip de coronavirus. Ordonanta prevede si faptul ca este permisa comercializarea produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu presupun ramanerea clientilor in spatiile destinate acestui scop, precum cele de tip 'drive-in', 'room-service' sau livrare la client.Ca urmare, KFC si Pizza Hut Delivery vor continua sa serveasca produse clientilor numai prin serviciul de livrare al celor doua branduri, precum si peliniile de acces autoturisme ale restaurantelor KFC de tip Drive Thru din Bucuresti si din tara", anunta intr-un comunicat transmis Bursei de Valori Bucuresti ( BVB ) Sphera Franchise Group, care in Romania controleaza francizele KFC, Taco Bell si Pizza Hut.Restaurantele Pizza Hut Dine-in (cu sala) si Taco Bell vor ramane inchise pana la noi decizii ale autoritatilor."Siguranta clientilor a fost intotdeauna prioritara pentru Sphera Franchise Group si, de aceea, toate brandurile din portofoliu au implementate proceduri bazate pe principiile HACCP, care impun analize de risc stricte in punctele critice pe intreg lantul de aprovizionare.Pe langa acestea, dat fiind contextul actual, grupul a decis implementarea de masuri de siguranta suplimentare in toate restaurantele functionale din tara.Astfel, au fost intensificate procedurile de igiena si siguranta deja existente, pentru a se conforma tuturor protocoalelor medicale prevazute in cazul epidemiei", arata grupul.