Poluarea creste riscul de dementa (studiu)

Cercetarea realizata la Londra si publicata in revista BMJ Open a descoperit o legatura intre aceasta boala neurodegenerativa si expunerea la dioxid de azot si particulele in suspensie PM2,5, arata Press Association.Organizatia Alzheimer's Research UK a descris studiul ca "un domeniu de cercetare aflat in dezvoltare", dar a avertizat ca rezultatele trebuie considerate cu precautie.Cercetatorii de la Universitatea din Londra, Imperial College si King's College din Londra au folosit istoricul medical al 131.000 de pacienti cu varste cuprinse intre 50 si 79 de ani in 2004 si care nu fusesera diagnosticati cu dementa.Starea de sanatate a subiectilor a fost analizata timp de sapte ani, pana cand au fost diagnosticati cu dementa, au decedat sau au iesit din evidenta clinicilor la care erau inregistrati.In intervalul 2005-2013, un numar de 2.181 de pacienti (1,7%) au fost diagnosticati cu dementa, 39% dintre acestia cu boala Alzheimer, iar 29% cu dementa vasculara.Cercetatorii au stabilit o corelatie intre riscul de dementa si nivelul estimat de dioxid de azot si PM2,5 inregistrat in 2004 in apropierea domiciliului pacientilor.Pentru pacientii din zonele aflate pe primele cinci locuri in ceea ce priveste nivelul de dioxid de azot, riscul de a fi diagnosticati cu dementa a fost cu 40% mai mare decat in cazul celor care traiesc in zone cu grade mai mici de poluare.O crestere similara a fost observata si in cazul compararii parametrului PM2,5.Cresterea riscului nu a putut fi explicata prin factori despre care se stie ca influenteaza dezvoltarea acestei afectiuni neurodegenerative, iar corelarea a fost mai consistenta in cazul bolii Alzheimer decat in cel al dementei vasculare."In contextul cresterii cazurilor de dementa la nivel global, sunt necesare cercetari epidemiologice suplimentare pentru a confirma si a intelege recentele descoperiri care coreleaza poluarea atmosferica cu dementa", spun autorii."Studiul nostru sugereaza ca agentii poluatori din mediul urban ar putea fi la fel de importanti ca poluarea produsa de trafic. Cauza acestor afectiuni neurodegenerative este in mare parte necunoscuta si poate avea la baza mai multi factori.In timp ce substantele toxice din aerul poluat pot ajunge pe mai multe cai la creier, cum si cand acestea ar putea influenta procesul neurodegenerativ ramane la nivel de speculatii