Culoarea devine cu atat mai intensa, spre rosu, daca aceasta e rezistenta la antibiotice, arata IFL Science.Practic, vorbim despre un semafor portabil. Cand nuanta bandajului e verde, atunci inseamna ca nu sunt prezente bacterii. Galbenul tradeaza infectia bacteriana, moment in care se elibereaza un atibiotic care o anihileaza urgent, inainte ca aceasta sa se raspandeasca.Daca antibioticul nu are efect, atunci pansamentul capata nuanta rosiatica, ceea ce e un semnal de alarma. Cu cat o infectie cu bacterii rezistente la antibiotic e depistata mai devreme, cu atat se poate interveni mai eficient, iar asta poate insemna chiar salvarea vietii.Atunci cand bandajul devine rosu, se activeaza o specie reactiva de oxigen, care poate slabi sau chiar omori bacteria. Daca aceasta nu este anihilata, ea va deveni oricum mai slaba si va reactiona la antibioticele administrate ulterior.Pana acum, un astfel de pansament nu a fost testat decat pe soareci. S-a dovedit ca functioneaza inclusiv in cazul infectiilor cu bacterii rezistente la antibiotice.Avantajul unui astfel de tratament este, potrivit echipei de oameni de stiinta de la Academia Chineza de Stiinte, ca e nu doar eficient, ci si ieftin.Citeste si Arma secreta in lupta cu bacteriile rezistente la antibiotice vine de unde nici nu te asteptiA.P. ...citeste mai departe despre " S-a inventat pansamentul care isi schimba culoarea si actioneaza cand detecteaza bacterii rezistente la antibiotice " pe Ziare.com