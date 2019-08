Stai ore in sir la birou? Afla ce ti se poate intampla!

lombalgia

tendinita umarului

sindromul de canal carpian

epicondilita

cifoza/scolioza

sindromul picioarelor grele

osteoporoza

imunitate scazuta si predispozitie la raceli si gripa

migrene

tulburari de somn

depresie

fibromialgie

boli digestive

tulburari metabolice: diabet, obezitate

tulburari endocrine: hipotiroidism, hipertiroidism, cancer tiroidian

boli de inima

accident vascular cerebral

boli autoimune s.a.

imbunatatirea stilului de viata - dieta sanatoasa si echilibrata, somn suficient si odihnitor, activitate fizica frecventa;

organizarea si prioritizarea sarcinilor zilnice, saptamanale, lunare;

dezvoltarea personala centrata pe inteligenta emotionala;

planificarea unor activitati relaxante in weekend, zile libere, vacante;

cultivarea unor relatii interpersonale bazate pe sinceritate, respect, intelegere.

Afla in ce conditii apar aceste probleme si cum pot fi prevenite.Lipsa de miscare, postura incorecta si/sau indelungata pe scaun, activitatea pe calculator afecteaza de obicei intregul sistem musculo-scheletic: de la gat, umeri, brate pana la spate, bazin si membrele inferioare.Tulburarile musculo-scheletice reprezinta aproximativ 80% dintre bolile profesionale pentru care angajatii solicita ingrijiri medicale. Manifestarile pot varia de la dureri si disconfort local pana la afectiuni mai grave care necesita concediu medical si tratament de specialitate.In situatii grave se poate ajunge chiar la intreruperea anticipata a activitatii profesionale din motive medicale.Printre cele mai frecvente afectiuni musculo-scheletice asociate cu efectele nocive ale muncii la birou se numara:Organizarea ergonomica a locului de munca de la birou, mentinerea unei posturi corecte pe scaun si in fata calculatorului, respectarea pauzelor de lucru ajuta angajatii a evite solicitarea muschilor, tendoanelor, articulatiilor si oaselor, reducand riscul de aparitie a unor boli musculo-scheletice.Sindromul de oboseala oculara reprezinta principalul motiv de consultatie la oftalmolog. Activitatea la calculator, care solicita in mod special vederea de aproape, se afla la originea acestui fenomen.Tot mai multi angajati de plang de: senzatie de ochi uscat sau de corp strain in ochi, vedere incetosata, lacrimare excesiva, ochi inrositi, usturime si mancarime oculara, sensibilitate acuta la lumina, dureri de cap, ameteli. In general, seara apar toate acestea, dupa o zi de munca tensionata.Ce poti face pentru a limita disconfortul? Inainte de toate este foarte bine sa mergi la oftalmolog pentru a verifica daca nu cumva exista o tulburare de vedere necorectata.In cazul in care medicul confirma ca nu ai nicio afectiune oculara, iti poate recomanda purtarea unor ochelari cu lentile special concepute pentru activitatea la calculator.Nu uita sa pastrezi distanta de circa 50 cm fata de monitor, iar inaltimea scaunului sa fie pozitionata astfel incat ochii sa se afle cu 10-15 cm mai sus decat centrul ecranului.Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, stresul profesional reprezinta o problema de sanatate publica globala. Cei mai stresati sunt angajatii tineri, preponderent femei, care lucreaza in domeniul bancar, in domeniul vanzarilor sau in sectorul sanitar.Un studiul realizat de Biroul International al Muncii releva faptul un angajat din zece sufera de depresie, anxietate, sindrom burn-out sau oboseala cronica ca urmare a stresului profesional.Stresul legat de munca este reprezentat de raspunsul emotional si psihologic ce apare in situatia in care cerintele de la serviciu nu se potrivesc cu nevoile si capacitatea angajatului.Iata o serie de situatii care cauzeaza stari de stres: task-uri multiple sau neplacute, monotone, plictisitoare; volum si ritm de munca prea mult sau prea putin; program de lucru strict si inflexibil; probleme privind salarizarea, bonusurile, dezvoltarea carierei in cadrul organizatiei; relatii tensionate intre colegi; discriminare; dezorganizare; disconfort fizic.Stresul are consecinte semnificative asupra sanatatii:Din dorinta de a scapa de stres si pentru a se calma, sunt persoane care apeleaza la o tigara sau la un pahar de alcool ori mai rau de atat. Evident ca situatia devine si mai grava, pentru ca din ecuatia stres si vicii rezulta sigur probleme de sanatate.Din nefericire, un job fara stres este departe de realitate. De aceea, o solutie valabila ar fi constientizarea factorilor care iti provoaca stres si adoptarea unor strategii care functioneaza pentru tine.In acest sens, poti incerca urmatoarele: