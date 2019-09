Statul nu are bani pentru tratamentul unei boli grave. Parintii isi scot copiii bolnavi din Romania, ca sa-i poata salva

Ce este atrofia musculara spinala

Pana de curand nu exista niciun tratament. De doi ani, insa, a aparut un medicament, care incetineste boala. Este costisitor, dar bolnavii si-au pus speranta ca autoritatile vor gasi o solutie sa poata fi tratati. Din pacate, solutia a fost gasita doar pentru jumatate dintre pacienti. Ceilalti asteapta, in timp ce boala evolueaza.Joi, la Athenee Palace Hilton din Bucuresti, a avut loc conferinta de presa a "Asociatiei Pentru Ajutorarea Persoanelor Suferinde de Atrofie Musculara Spinala" , actiune ce face parte din campania de constientizare "".Situatia acestor bolnavi este mai mult decat dramatica: in momentul de fata,, desi, potrivit Agentiei Nationale a Medicametului si Dispozitivelor Medicale,, adica fara restrictii.In Romania, sunt diagnosticati astazi peste: 40 de adulti, restul copii.In cadrul conferintei de presa au fost prezentate cazuri dramatice ale unor, in lipsa tratamentului. Medicamentul e scump, e adevarat,, dar salveaza o viata.Presedintele Asociatiei, Razvan Niculae, tata a unui copil bolnav de SMA, a deschis conferinta, spunand: "Tragem un semnal de alarma catre autoritati, care este in acelasi timp si un strigat de ajutor: vrem caEl a spus clar ca acesti pacienti au nevoie de sprijinul statului. "Un roman cu venit mediu nu-si poate permite sa cumpere tratamentul pentru bolnav, in conditiile in care, iar in primul an, un pacient are nevoie deadministrari, apoi de cate. La acestea, se adauga si standardele de ingrijire (operatiunile conexe tratamentului) care sunt si ele costisitoare: de exemplu, un aparat de respiratie costa peste 10.000 euro, un scaun rulant costa de la 4.000 de euro, iar unul electric, peste 10.000 euro, la care se adauga si costul sedintelor de kinetoterapie, care sunt obligatorii".Ana Niculae, mama lui Stefan, un baietel care a inceput tratamentul destul de tarziu, a marturisit cat de greu este, ca parinte, sa vezi cum starea copilului se degradeaza pe zi ce trece:"Dupa orice raceala sau boala a copilariei, Stefan pierdea cate o abilitate, intr-un timp foarte scurt: nu mai putea ridica mana, sau sa rasuceasca palma. Nu va dati seama cat de emotionant este sa vezi ca,un deget sau sa ridice paharul cu apa. Poate pentru unii parinti, acestea par lucruri minore, dar pentru noi a insemnat un miracol", a spus Ana Niculae.Ana Niculae s-a mutat in Italia, in urma cu 2 ani, pentru ca. Acelasi lucru l-au facut si alte familii,Dr. Axente Mihaela, de la Centrul National Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu, a precizat ca, in momentul de fata au in evidenta, la centru,Dr. Carmen Burloiu, medic primar neurologie pediatrica, doctorand la Clinica de Neurologie Pediatrica din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie "Profesor Dr. Alexandru Obregia" a precizat ca este foarte important ca bolnavilor sa li se administreze tratamentul cat mai repede, "pentru ca, odata neuronii degenerati, ei nu se mai refac". Carmen Burloiu a spus ca acest, este o provocare si pentru medici."Lumea medicala trebuie sa fie foarte bine pregatita ca sa recunoasca boala si sa poata sa indrume pacientii". Medicul primar in neurologie pediatrica a precizat ca au reusit sa trimita in Belgia, la specializare, 26 de medici si kinetoterapeuti, ca sa invete cum se trateaza bolnavii cu SMA.Asistentul universitar dr. Crisanda Vilciu, de la Institutul Clinic, a declarat ca ei, din pacate, nu au inceput administrarea tratamentului, din. Medicul a atras atentia ca adultii au un handicap motor mult mai sever decat copiii.O alta anomalie, asupra carora medicii au atras atentia este ca numai copiii beneficiaza de tratament, iar adultii, nu: "", ceea ce are o singura finalitate tragica, din pacate.Dr. Ioana Minciu, de la Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia, a remarcat ca astazi se implineste un an de cand tratamentul este disponibil si copiilor cu SMA din Romania: "Tratamentul nu vindeca boala, doar opreste din evolutie regresul motor, pentru ca atunci cand neuronii din maduva spinarii sunt pierduti, acestia nu mai pot fi regenerati"."Avem peste 35 de pacienti in evidenta, dintre care doar 16 ii tratam, iar restul sunt. Iar in fiecare an, primim inca 5 cazuri. Noi primim buget in functie de bugetul disponibil de la Casa de Asigurari de Sanatate" a spus Ioana Minciu.Andrada Mirea, medic specialist pediatrie, de la Centrul de recuperare "N. Robescu",a explicat cu ce situatie trista se confrunta si doctorii: "Avem 25 de pacienti, iar pe lista de asteptare mai sunt acum, inca 9 bolnavi. Ne gasim, de fiecare data,fondurile alocate spitalului nostru. Este o situatie in care, sunt convinsa, nu si-ar dori niciunul dintre colegii mei sa se afle. Casa de Asigurari speram sa faca rost de fonduri pentru a putea respecta".SMA/AMS este o boala a neuronului motor. Aceasta afecteaza muschii voluntari, care sunt utilizati pentru toate activitatile. Aceasta este o "tulburare rara", relativ comuna: aproximativ 1 la 6000 de copii nascuti sunt afectati, iar aproximativ 1 din 40 de oameni sunt purtatorii genei.Amiotrofia spinala este o boala genetica, autosomal-recesiva, neuromusculara, degenerativa, cauzata de) de la nivelul neuronilor motori, din coarnele anterioare ale maduvei spinarii.Boala, deprecizata, in anul 1995 (deletia homozigota a genei SMN1 de la nivelul cromozomului 5, pozitia 13.2), se manifesta prin hipotonie si areflexie, in special proximale, avand, in cele mai multe cazuri, o evolutie rapida, defavorabila, aceasta ducand la