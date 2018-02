Suntem in plin sezon de gripa: Ce masuri au fost luate si cum ne putem proteja

Autoritatile au impus mai multe masuri, insa exista lucruri pe care cu totii le putem face pentru a ne proteja pe noi si cei din jurul nostru.Tot mai multi bolnavi si decese cauzate de gripa. Cand ar putea fi declarata epidemieMai avem 2 luni de gripa. Inca ne putem vaccinaLa jumatatea lunii ianuarie, nici macar jumatate dintre doze de vaccin antigripal nu fusesera utilizate.Principalele categorii care ar fi bine sa se vaccineze in fiecare an pentru ca sunt mult mai expuse la complicatii sunt persoanele in varsta, persoanele cu patologii cronice asociate cu probleme cardiace, boli cronice respiratorii, dar si copiii sau femeile gravide."Ar fi fost cel mai bine sa fie administrate in totalitate cele un milion de doze de vaccinuri achizitionate de Ministerul Sanatatii. Nu se fac stocuri pentru ca nu discutam de gripa pandemica, ci despre gripa sezoniera. Si la gripele sezoniere vaccinarea de rutina se face in presezon.Ideal e sa faci pana incepe sa circule virusul gripal deci pana la sfarsitul lunii decembrie, contextul epidemiologic din acest an a permis prelungirea vaccinarii si in luna ianuarie si tocmai datorita circulatiei mai intense a virusurilor gripale, atat in Romania, dar si in alte tari, in Statele Unite, in Europa, se recomanda la categoriile de risc sa se vaccineze deoarece cazurile de gripa se pot inregistra inclusiv in primavara, mai tarziu, spre martie-aprilie. Deci poate fi utila administrarea vaccinului chiar si in aceasta perioada", a declarat pentru Ziare.com prof. univ. dr. Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie.Testarea rapida pentru gripa - cat de utila e?Zilele acestea cetatenii s-au aratat revoltati ca nu gasesc in spitale sau clinici teste rapide de gripa. Rafila a explicat ce sunt aceste teste."Testarea rapida pentru gripa nu este un pachet de servicii care sa fie oferit la cerere. Oamenii sunt testati acolo unde starea lor clinica sau parametrii biologici indica acest lucru. Dar nu se fac la cererea populatiei, eu n-am auzit sa se faca asa ceva. Si n-ar ajuta neaparat pentru ca gripa are anumite particularitati din punct de vedere al modului in care este diagnosticata clinic si un medic cu experienta poate sa deceleze un caz de gripa pe baza simpt ...citeste mai departe despre " Suntem in plin sezon de gripa: Ce masuri au fost luate si cum ne putem proteja " pe Ziare.com