Telefoanele mobile, invinovatite pentru criza sanatatii mintale

Inaintea unui forum dedicat sanatatii mintale desfasurat vineri in Adelaide, Patrick McGorry a declarat ca rata cazurilor de anxietate si depresie a crescut odata cu introducerea si raspandirea telefoanelor tip smartphone, relateaza agentia Xinhua."Este un paradox - (tinerii) nu au fost niciodata mai sanatosi din punct de vedere fizic, insa sanatatea lor mintala nu a fost nicicand mai precara", a spus specialistul in Adelaide pentru News Corp Australia.McGorry a primit in 2010 titlul Australianul Anului in semn de apreciere pentru activitatea sa in cadrul organizatiei non-profit Headspace, cunoscuta anterior drept Fundatia Nationala pentru Sanatatea Mintala a Tinerilor.In marja alegerilor generale din luna mai, McGorry a adresat un apel catre cele doua formatiuni politice importante sa se angajeze in avansarea unor solutii reale pentru criza sanatatii mintale mai degraba decat sa se concentreze pe simple campanii de "constientizare".Costul anual al problemelor de sanatate mintala se ridica la aproximativ 4% din Produsul Intern Brut sau 60 de miliarde de dolari australieni, a anuntat in 2016 Comisia guvernamentala nationala pentru sanatate mintala.McGorry a citat un studiu potrivit caruia, in ciuda campaniilor nationale de constientizare, doar 16% dintre australienii care sufera de depresie au accesat serviciile de ingrijire."In cazul in care (doar) 16% dintre femeile cu cancer mamar ar apela la serviciile de ingrijire acest lucru nu ar fi tolerat", a spus el."In prezent esuam in a repara (situatia) ", a spus McGorry. "Daca se va continua astfel, vom ramane si mai mult in urma in privinta obligatiei noastre de a imbunatati serviciile de sanatate mintala pentru toata lumea", a punctat el."Intr-un an marcat de alegeri federale, vreau sa vad un angajament pentru o mai buna finantare in vederea asigurarii unor rezultate mai bune", a adaugat specialistul.