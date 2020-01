Toata Asia e in alerta din cauza noului virus ucigas: Bilantul mortilor creste

Intervievat de televiziunea de stat CCTV, Zhou Xianwang a precizat ca un numar total de 258 de persoane au fost infectate in orasul sau, iar 227 primesc inca tratament.Tot marti, autoritatile din China anuntasera identificarea a 77 de cazuri noi, intr-un moment in care multe alte tari din Asia isi intensifica controalele in fata raspandirii noului virus, asemanator SARS, dupa ce acesta fusese la persoane din Japonia, Coreea de Sud si Thailanda.In total, exista 291 de cazuri confirmate si 922 de pacienti raman sub observatie in spitalele din China, au anuntat marti autoritatile sanitare din aceasta tara.Autoritatile din Taiwan au confirmat, marti, primul caz de infectare cu noul virus pe insula la o femeie care s-a intors din Wuhan, potrivit dpa.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) se va reuni, miercuri, pentru a decide daca va declara epidemia drept o "urgenta de sanatate publica de preocupare internationala".In Thailanda, autoritatile au implementat controale termice obligatorii pe aeroporturile din Bangkok, Chiang Mai, Phuket si Krabi, pentru pasagerii care provin din zonele din China unde exista riscul de contaminare, in contextul in care Thailanda primeste un sfert din zborurile internationale din Wuhan, un oras de 11 milioane de oameni unde boala a fost detectata pentru prima data in decembrie, intr-o piata.Cu ocazia Anului Nou Chinezesc, care incepe in acest sfarsit de saptamana, circa 1.300 de pasageri vor calatori pe aceasta ruta in fiecare zi, astfel ca autoritatile thailandeze doresc sa evite orice risc de epidemie in conditiile in care sezonul turistic este in toi.La Hong Kong, autoritatile au declarat, de asemenea, ca sunt in "alerta maxima", dupa ce SARS (Sindrom Respirator Acut Sever) a provocat cateva sute de decese in intervalul 2002-2003. Aeroportul orasului, unul dintre cele mai aglomerate din lume, efectueaza deja controale termice pentru toti pasagerii. Cei care sosesc din Wuhan trebuie sa completeze si un formular si se confrunta cu pedepse de pana la 6 luni de inchisoare daca mint.In Vietnam, Ministerul Sanatatii a decretat un "risc ridicat de infectie" si a solicitat controale amanuntite la granita sa nordica, cu China.De asemenea, in Filipine, un baietel chinez in varsta de cinci ani a fost te ...citeste mai departe despre " Toata Asia e in alerta din cauza noului virus ucigas: Bilantul mortilor creste " pe Ziare.com