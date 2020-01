Trei orase cu o populatie cat Romania sunt inchise de virusul ucigas. Imagini dramatice: Oamenii s-au batut pentru mancare, magazinele sunt pustii, Armata pazeste garile

Alte doua orase au fost inchise: Huanggang si Ezhou. In total, in aceste trei orase locuiesc aproape 20 de milioane de oameni (cam cat toata populatia Romaniei), conform New York Times.Panica domneste in Wuhan: rafturile supermarketurilor sunt goale, iar pietele locale au ramas si ele fara produse. Cetatenii izolati de restul lumii si-au facut cat de multe provizii au putut si s-au inchis in case.Almost no supplies in supermarkets, this period it's really hard because the lunar new year and the #WuhanCoronavirus #wuhan #nCoV2019 pic.twitter.com/XsMghIUrVT- M. Alahdal (@dentistmaher) January 23, 2020Inainte sa goleasca magazinele, cetatenii s-au imbulzit si chiar s-au batut ca sa apuce sa cumpere cat mai multe alimente si sa nu fie nevoiti sa iasa prea curand din case.Locals in #Wuhan, #China fighting over food in the shops as Wuhan goes into lockdown today. pic.twitter.com/SnMhjKGNg6- Aurora Intel (@AuroraIntel) January 23, 2020Oamenii au dat navala si in benzinarii, sa-si faca plinul la masini, speriati de zvonurile ca rezervele de combustibil s-au terminat.Nici farmaciile nu au scapat: chinezii au epuizat toate stocurile de masti de protectie respiratorie, in speranta ca se pot proteja de acest virus periculos. Oricum, sunt obligati sa poarte astfel de masti daca ies in spatii publice.In ultimele zile, prea putini oameni au avut curajul sa iasa pe strazi, iar multe familii si-au anulat planurile de vacanta, in conditiile in care la sfarsitul acestei saptamani se sarbatoreste Anul Nou chinezesc. Cei care au iesit insa din case au avut un scop: au incercat sa paraseasca orasul, insa garile sunt inchise, orasul fiind in carantina.After the authority announced lockdown in #Wuhan, civilians rushed to train station hoping to leave town, but both train station and intercity bus station suspended services after 10am; travellers could still driving in and out of the city.@icablenews pic.twitter.com/QRiBqcPmfW- Nikki😷 (@nikki_miumiu) January 23, 2020In schimb, pot fi vazute fortele speciale ale Politiei sau trupe ale Armatei care pazesc garile.#BREAKING: 11 million residents of #Wuhan, the epicenter of the new #coronavirus, under ...citeste mai departe despre " Trei orase cu o populatie cat Romania sunt inchise de virusul ucigas. Imagini dramatice: Oamenii s-au batut pentru mancare, magazinele sunt pustii, Armata pazeste garile " pe Ziare.com