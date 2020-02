Tu stii ce mananci? Cum ne protejam copiii de raceli prin alimentatie

Din pacate, copiii fac parte din grupa de varsta expusa, dar si vulnerabila, din cauza dezvoltarii incomplete a sistemului imunitar, in special in cazul micutilor de pana in 5 ani.Cu toate acestea, nu toti copiii ajung sa contacteze virusul gripal sau sa "raceasca", chiar daca au intrat in contact cu boala. Ba mai mult, unii dintre ei manifesta forme extrem de usoare ale aceluiasi virus.Ce anume ii face mai rezistenti pe unii sau cum pot parintii sa intareasca imunitatea propiilor copii pe cale naturala, fara pastile sau interventii costisitoare?Iata cateva idei de alimente indispensabile, care sustin si fortifica sistemul imunitar al copiilor:Legumele verziFrunzele, in special, sunt pline de vitamine, minerale si multi alti antioxidanti ce sustin refacerea ADN-ului, proces extrem de important in formarea si activarea de anticorpi naturali-acele celule care se formeaza atunci cand organismul nostru intra in contact cu substante "straine", de exemplu... virusurile gripale sau paragripale.Cu toate ca sunt mai greu acceptate de copii, legumele frunzoase pot deveni alimente gustoase intr-un sandwich compus cu multa imaginatie sau o salata colorata, care poate insoti alimentele preferate ale copilului (snitel la cuptor, burger de casa sau o pulpita de pui la gratar).Ardeiul grasSe stie deja ca cel mai puternic antioxidant cunoscut este vitamina C si ca suplimentele cu aceasta vitamina pot scurta mult un episod de gripa sau raceala. Natural, vitamina C se gaseste intr-o varietate de legume si fructe, insa in cea mai mare cantitate o gasim in... banalul ardei gras, nu in lamaie sau portocale.Pentru copii, o jumatate de ardei poate sa inlocuiasca o felie de paine dintr-un sandwich sau sa constituie un bun suport pentru cremele de branza sau salata de vinete.CiupercilePentru a functiona la capacitate maxima, sistemul imunitar are nevoie de limfocite tinere, acele celule cunoscute sub denumirea de celule albe in formarea carora este nevoie de zinc.Ciupercile pot constitui o sursa redutabila de zinc, mai ales ca fac parte din legumele mai usor acceptate de copii in preparate de genul ciuperci umplute sau quesadilla cu carne tocata si rosii.In plus, anumite tipuri de ciuperci contin substante capabile sa lupte direct c ...citeste mai departe despre " Tu stii ce mananci? Cum ne protejam copiii de raceli prin alimentatie " pe Ziare.com