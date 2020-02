Tulburarea Borderline: care sunt cele mai importante lucruri pe care trebuie sa le stii despre aceasta afectiune?

Din pacate, din ce in ce mai multe femei si barbati ajung sa sufere de o tulburare Borderline , o afectiune frecvent intalnita cu precadere la tinerii care isi ignora sanatatea.In randurile de mai jos sunt prezentate principalele aspecte pe care indivizii trebuie sa le cunoasca, incepand de la principalele caracteristici ale tulburarii si pana la simptomele si cauzele acesteia.Medicii de specialitate sustin ca persoanele care sufera de tulburare Borderline prezinta schimbari extrem de bruste de dispozitie, trecand aproape instantaneu de la fericire la tristete sau invers. De cele mai multe ori, aceasta afectiune se dezvolta in paralel cu depresia, ceea ce o face si mai dificil de diagnosticat.Exista mai multe tipuri de cauze care pot conduce la aparitia tulburarii Bordeline, despre care indivizii trebuie sa stie, pentru a le evita pe cat de posibil. De exemplu, factorii de mediu joaca un rol esential in dezvoltarea acestei afectiuni.Familiile instabile, abuzurile care au avut loc in copilarie si sentimentul de neglijenta: toate acestea pot contribui semnificativ la aparitia tulburarilor mintale.Potrivit doctorilor specializati in domeniu, chiar si dezechilibrul de la nivelul serotoninei, care vine la pachet cu anomalii de functionare ale anumitor parti din creier reprezinta o cauza a tulburarii.Lista simptomelor care pot indica instalarea tulburarii mintale la adolescenti adulti este, din pacate una destul de lunga.De exemplu, imaginea de sine foarte slab dezvoltata, incapacitatea indivizilor de a-si stabili obiective clare pe plan profesional sau personal, lipsa empatiei, incapacitatea de recunoaste sentimentele persoanelor din jur si anxietatea sunt doar cateva dintre semnele care trag un semnal de alarma.Mai mult, starile fluctuante de sentimente de fericire si tristete, relatiile instabile si ostilitatea se numara si ele printre simptomele identificate de specialisti.Netratata la timp, tulburarea Borderline isi poate pune amprenta intr-un mod serios asupra stilului de viata la oamenilor. De exemplu, acestia pot ajunge sa fie extrem de singuri, pentru ca treptat ii indeparteaza pe cei dragi.Mai mult, indivizii se pot confrunta si cu probleme financiare, intrucat din cauza incapacitatii de a se concentra, sansele de a-si pierde locul de munca sunt extrem de ridicate. In cele mai grave dintre cazuri se poate ajunge inclusiv pana la tentative de suicid.Recomandat este ca persoanele care identifica unul sau mai multe dintre simptomele anterior mentionate in comportamentul propriu sa apeleze cat mai repede la ajutor specializat. Medicii vor sti, in functie de fiecare caz in parte care este cel mai bun tratament.Pacientii trebuie sa respecte intocmai recomandarile specialistilor si, in acelasi timp sa isi faca ordine in viata. Ei trebuie sa inceapa prin a introduce exercitiile fizice in rutina personala si sa isi creeze un plan alimentar sanatos!