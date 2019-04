Vaccinarea pe tot parcursul vietii salveaza pana la 3 milioane de oameni in fiecare an

Vaccinarea pe tot parcursul vietii reprezinta un element esential in pastrarea sanatatii pe termen lung, fiind una dintre principalele metode de preventie a numeroase boli infectioase grave.In fiecare minut, 5 vieti sunt salvate datorita vaccinarii. Cu toate acestea, inca 1,5 milioane de decese ar putea fi evitate printr-o acoperire vaccinala mai buna."Acoperirea vaccinala in Romania pentru copii si adolescenti variaza intre 67 si 92% pentru diferitele tipuri de antigene, in conditiile in care nivelul recomandat de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) este de 95% pentru toate categoriile.Iar daca ne uitam la acoperirea vaccinala pentru gripa, rata scade la 6.2% din populatie si la 21% din varstnici - comparativ cu recomandarea OMS de 75%.Solutia pentru a micsora aceasta diferenta o reprezinta intelegerea importantei vaccinarii pe tot parcursul vietii si accesul la ultimele standarde de protectie impotriva bolilor infectioase, pentru toate grupele de varsta", declara Pascal Robin, Country Chair Sanofi Romania si Moldova si General Manager al diviziei locale de vaccinuri."In calitate de partener pentru sanatate, Sanofi Pasteur se alatura organizatiilor globale, comunitatii medicale, institutiilor si organizatiilor non-profit in efortul colectiv de a reaminti populatiei despre beneficiile imunizarii si de a facilita accesul la solutii de imunizare, investind constant in imbunatatirea si extinderea portofoliului sau de vaccinuri. Si nu ne vom opri din aceste eforturi pana cand Romania nu va atinge tintele recomandate de OMS", a adaugat Pascal Robin.8 din 10 copii la nivel global primesc vaccinurile esentialeMajoritatea copiilor la nivel global sunt imunizati la timp, aproximativ 8 din 10 primind vaccinuri esentiale. Desi aproximativ 116 milioane de copii isi primesc anual vaccinurile, 20 milioane raman neimunizati - aproximativ intreaga populatie a unei tari mijlocii, cum este Romania.Vaccinurile pentru copii nu doar protejeaza impotriva bolilor infectioase, ci contribuie si la oprirea raspandirii infectiei catre familie si prieteni. Datorita vaccinarii de rutina pe scara larga, cazuri de boli grave precum difterie, tetanos si rujeola au fost reduse semnificativ in ultimele decenii.Bolile infectioase pentru care vaccinarea poate fi recomandata in Romania tuturor copiilor cu varsta sub 2 ani pot include: difterie, hepatita A, hepatita B, gripa, rujeola, oreion, tuse convulsiva (infectie cu B. pertussis), poliomielita, rubeola, tetanos, infectie cu rotavirus, varicela, pneumonii, meningite pneumococice, tuberculoza.Adolescentii sunt expusi unui risc mare de a contracta si de a transmite anumite boli infectioase rare, dar imprevizibile, cu o evolutie rapida si severa. Vaccinarea specifica impotriva acestor tipuri de boli, dar si vaccinarea de rapel, pentru a mentine protectia impotriva bolilor infectioase comune, sunt cel mai eficient mod de a preveni astfel de situatii.Vaccinarea pe tot parcursul vietii protejeaza atat viata celor imunizati cat si a persoanelor dragi"Scopul vaccinarii ramane dezvoltarea unei protectii fata de imbolnavire. Protectia devine eficienta daca se aplica din primele zile de viata si, mai ales, daca se continua pe parcursul intregii noastre vieti.Iar cand vorbim despre protectie vaccinala, exista cateva aspecte esentiale: protectia gravidei, care se realizeaza prin vaccinare in timpul sarcinii, protejand astfel copilul nou nascut in primele luni de viata, pana la momentul in care si bebelusul intra in schema proprie de vaccinare; protectia copilului mic si prescolar 0-6 ani, conform schemei personalizate de vaccinare; protectia adolescentului si adultului, incepand cu varsta de 14 ani - revaccinam pentru a ne proteja de boli precum tetanos, difterie, tuse convulsiva (infectie cu B. pertussis) si re-vaccinarea la 24, 34 si 44 de ani, intrucat organismul uman are nevoie de o reamintire sau retrezire a sistemului imunitar propriu.Doar o atitudine responsabila, adoptata pe tot parcursul vietii, ne poate ajuta sa supravietuim sanatosi, sa eliminam imbolnaviri cu risc vital, sa protejam ce avem mai de pret: copiii nostri", declara dr. Valeria Herdea, Presedintele Asociatiei Romane pentru Educatie Pediatrica in Medicina de Familie.Vaccinarea incepand cu varsta adulta asigura protectie pe tot parcursul vietii impotriva bolilor grave ce pot afecta starea de sanatate si pot conduce la imposibilitatea de a desfasura activitatile profesionale, sociale sau de familie.Astfel, vaccinarea de rapel este recomandata in aceasta etapa, inclusiv pentru tuse convulsiva (infectie cu B. pertussis) . Desi complicatiile la adulti sunt relativ scazute, un studiu recent din SUA a aratat ca ~85% din sugarii cu infectie cu B. pertussis au luat boala de la un membru al familiei.Acest lucru se aplica si in cazul gripei, o boala foarte contagioasa, care poate duce la imbolnaviri grave si decese in randul varstnicilor si al sugarilor.Inaintarea in varsta este asociata cu o prevalenta ridicata a afectiunilor cronice precum diabetul si bolile cardiovasculare, care pot fi agravate de bolile infectioase.Persoanele cu varsta peste 65 de ani au un risc crescut de a dezvolta complicatii severe ale gripei, majoritatea deceselor din cauza gripei avand loc in cadrul acestei grupe de varsta.SANOFI, prin divizia sa Sanofi Pasteur, este unul dintre cei mai mari producatori de vaccinuri la nivel global, distribuind anual peste 1 miliard de doze, ce contribuie la vaccinarea a peste 500 de milioane de oameni din intreaga lume. Portofoliul Sanofi Pasteur disponibil in Romania ofera protectie impotriva bolilor infectioase precum difteria, tetanosul, tusea convulsiva, hepatita A si B, poliomielita, precum si impotriva unor afectiuni invazive cauzate de Haemophilus influenzae tip b (Hib), rabie, febra tifoida, febra galbena si gripa sezoniera.Cu ocazia "Saptamanii Mondiale a Imunizarii" (24-30 Aprilie 2019), coordonata de Organizatia Mondiala a Sanatatii si sustinuta de multiple organizatii pretutindeni in lume, Sanofi Pasteur, divizia de vaccinuri a companiei SANOFI, isi continua initiativele de informare despre importanta vaccinarii pe tot parcursul vietii.