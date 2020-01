Veruca si Rozaceea - ce sunt si cum scapam de ele

(P)

Acneea, pistruii, alunitele, rozaceea , verucile apar pe pielea noastra cauzandu-ne disconforturi fizice, dar si emotionale. La Derma Elite ne luam angajamentul de a te scapa de aceste disconforturi prin tehnologii de ultima generatie si o atmosfera relaxanta.Verucile si rozaceea nu sunt o raritate, la ora actuala fiind printre cele mai raspandite afectiuni dermatologice dupa acnee. In acest articol este vorba despre acestea doua si despre cum le putem trata fara a ramane cu cicatrici sau alte probleme dermatologice.Cunoscuta si ca neg, veruca este una dintre cele mai rau famate afectiuni dermatologice. Sunt destul de multe motive pentru a avea aceasta reputatie: este contagioasa, deloc estetica, uneori dureroasa si trece foarte greu.Lucrurile sunt cu atat mai grave cand vericile apar in zone vizibile precum maini sau zona faciala, atat din punct de vedere al stigmatului social, cat si din punct de vedere medical, deoarece negii din aceste zone se transmit cel mai usor.Majoritatea verucilor apar in astfel de zone expuse, cel mai adesea pe suprafata pielii bratelor si mainilor, uneori si genunchilor. Acestea pot avea diverse culori si aspecte, aparand ca mici excrescente de culori gri, maro sau culoare pielii.In situatii mai rare, verucile apar in zone mai putin expuse cum ar fi zonele genitala sau talpile. In aceste cazuri, verucile au aspecte aplatizate sau dimensiuni mult mai mici decat cele din zonele superioare ale corpului.Fara tratament, verucile trec ingrozitor de greu sau chiar deloc. Nu numai ca arata inestetic si sunt contagioase, dar acestea pot durea in timp. Fata de alte metode de tratare a verucilor care sunt mult mai costisitoare si de lunga durata, laserul Nd:YAG te scapa de veruca in 5 minute.Acesta inchide vasul de sange care alimenteaza celulele infectate cu HPV si te scapa astfel de problema. Fara negii de lunga durata tratati luni la rand acasa sau prin tot felul de alte metode, fara simple ameliorari, fara ca cei dragi sa te evite pentru a nu se contamina - asta inseamna de fapt cele 5 minute de tratament. Laserul face veruca sa dispara pur si simplu.In functie de tipul negului, sunt necesare intre una si doua sedinte, iar daca teama de rani care te face sa nu apelezi la tratamentul negului prin laser, sa stii ca acesta nu lasa rani sau cicatrici pe pielea ta. Negul va disparea de pe suprafata pielii tale ca si cum nu ar fi fost acolo.O fata rosie este adesea asociata cu timiditate, nervozitate, teama si alte lucruri similare. Se poate observa clar ca roseata fetei este asociata ca moment de emotie puternica si vulnerabilitate.Adesea, poate fi recunoscuta ca semn de sanatate sau ca imbujorare, ca ceva estetic, insa, pentru astfel de aspecte, doamnele apeleaza la blush in zilele noastre. Cu alte cuvinte, roseata nu este binevenita pe fata noastra si niciunul dintre noi nu este prea bucuros sa o aiba.Din pacate, atunci cand suntem afectati de rozacee, roseata persista pe fata noastra, de la obraji, pana la frunte. Adesea, se ajunge la aparitia vaselor de sange si la mici umflaturi. Nu este o regula, dar rozaceea apare adesea la persoanele de sex feminin, cu un pigment deschis la culoare.Chiar daca este o boala la care femeile sunt predispuse, fondul de ten nu este solutia. Este posibil ca dupa un timp sa dauneze si mai mult tenului. Ori sa ascunzi o afectiune, in loc sa o combati, nu este o solutie.La Derma Elite se ofera solutii de elita. Laserul pulsed dye V Beam Perfecta este o inovatie in domeniul dermatologiei, fiind singurul care poate trata aceasta afectiune. In numai cateva sedinte, acesta poate vindeca pana la 90% roseata persistenta, vasele de sange vizibile sau umflaturile de la nivelul fetei.La ora actuala, laserul reprezinta cea mai eficienta metoda de combatere si ameliorare a rozaceei. Din pacate, genetic are un cuvant de spus si in aceasta situatie, rozaceea nedisparand complet si aparand in momentele tensionate si cu mare incarcatura emotionala din viata ta.Nu ai de ce sa iti faci griji in privinta efectelor adverse. Posibilitatea aparitiei acestora se diminueaza cu mult fata cea de la alte lasere, iar orice problema venita pe nepusa masa dupa sedinta cu laserul, va fi gestionata cum trebuie de personalul clinicii.La Derma Elite intelegem cat de mult inseamna pentru tine imperfectiunile si afectiunile pielii. Tocmai acesta este motivul pentru care investim in aparate de ultima generatie care este eficienta si rapida.Dermatologia de astazi nu mai este cea cu bandaje si cu timp de asteptare, este o dermatologie a minutelor, a laserelor, o dermatologie invizibila si cu efecte. Cam despre acest tip de dermatologie este vorba si la noi.Pentru orice problema dermatologica, nu ezita sa ne contactezi. Echipa noastra de specialisti bine instruiti este pregatita sa aiba grija de pielea ta.