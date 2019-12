Vom avea nevoie de 80% mai multa mancare pana la sfarsitul secolului. Vom fi mai multi, mai inalti si mai grasi

Potrivit unei echipe de cercetatori din Germania, o tendinta de crestere a indicelui de masa corporala (IMC) este cea care determina nevoia mai mare de calorii a indivizilor.Autorii avertizeaza ca un esec in asigurarea necesarului sporit de calorii ar putea duce la o inegalitate mai mare la nivel global.Concluziile cercetarii au fost publicate in jurnalul stiintific Plos One.Conform studiului, efectuat de o echipa de la Universitatea din Gottingen, 60 de procente din cantitatea suplimentara de calorii ar fi rezultatul cresterii populatiei lumii. Conform raportului ONU intitulat "World Population Prospects", populatia se estimeaza ca va creste de la aproape sapte miliarde in 2010 la aproape 11 miliarde in 2100.Totusi, peste 18 procente din cantitatea suplimentara de calorii in comparatie cu anul 2010 ar proveni de la cresterea estimata a inaltimii si greutatii la nivelul populatiei globale."Potrivit estimarilor noastre, necesarul mediu de energie va fi mai mare cu 253 kcal de persoana intre 2010 si 2100, daca se ia in considerare cresterea IMC si a inaltimii", a explicat coautorul Lutz Depenbusch din cadrul World Vegetable Center. "La nivel global, calculam ca, potrivit modelului nostru, efectul cresterii IMC si a inaltimii ar duce la o suplimentare a necesarului de calorii egal cu cerintele din 2010 ale Indiei si Nigeriei, laolalta", a afirmat Depenbusch pentru BBC News. Cele 253 de calorii adaugate in dieta zilnica a unei persoane ar echivala cu doua banane mari sau o portie de cartofi prajiti, dupa cum a exemplificat specialistul.Doctor Depenbusch si colegul sau, profesor Stephan Klasen de la Universitatea din Gottingen au declarat ca rezultatele sugereaza ca tarile subsahariene vor fi cele mai afectate de aceasta crestere a necesitatilor calorice. Aceasta regiune a fost deja martora unei cresteri accentuate a necesarului caloric in contextul unei rate rapide de inmultire a populatiei.Cercetatorii au avertizat ca un esec al politicii alimentare globale ca raspuns la aceasta crestere a necesarului caloric ar putea exacerba inegalitatea alimentara si economica. Ei au subliniat ca sporirea cererii pentru produse alimentare ar conduce la o crestere a preturilor acestora. In timp ce natiunile bogate ar putea absorbi aceste cresteri, tarile mai sarace ar avea dif ...citeste mai departe despre " Vom avea nevoie de 80% mai multa mancare pana la sfarsitul secolului. Vom fi mai multi, mai inalti si mai grasi " pe Ziare.com