Dormi mai putin de opt ore pe noapte? Vezi care sunt consecintele grave la care te expui

Somnul inseamna putere, pentru ca influenteaza tot restul vietii noastre, din orele de dupa somn si "investim" o treime din viata noastra, in acest fel.Care sunt cele mai frecvente mituri legate de somn- "Pierdere de vreme, imi ajung ore putine de somn" - de fapt, este trist ca am ajuns sa consideram somnul o pierdere de vreme, un timp atat de valoros de altfel pentru sanatatea noastra fizica si mentala.- "Ma adaptez usor la orice ritm de somn" - faptul ca putem functiona fara destul somn este doar o dovada ca incercam sa ne "adaptam" unui stil de viata nesanatos si sa il justificam."Dorm mai mult in weekend" - in fapt, schimbarea programului de somn duce la "confuzionarea" ceasului biologic, cu multe consecinte pentru sanatatea fizica, psihica si calitatea vietii.De ce avem nevoie sa dormim?Somnul este produs de acumularea de produsi de degradare in creier, in timpul zilei, cum este adenozina, acumulare care duce la senzatia imperioasa de somn (ce poate fi blocata artificial prin consumul de cafea) iar mentinerea somnului, in timpul noptii, se face prin secretia melatonina. Practic, in timpul somnului, lichidul cefalorahidian, alaturi de sistemul limfatic, "curata" produsii de degadare (adenozina) si permit organismului sa revina la parametrii normali.Mecanismele de actiune ale somnului sunt complexe, subiect de cercetare continua si trei dintre ele sunt actuale:1. Refacerea si reconstructia tesuturilorSomnul stimuleaza neurogeneza, adica poate crea neuroni noi (alaturi de exercitiul fizic/alergare, activitatea sexuala). Tot in somn sunt reparate si genele (este crescuta sinteza lanturilor de ADN), este intensificata digestia, sistemul imunitar produce mai multe celule speciale "ucigasi naturali" ai microbilor si celulelor canceroase, glanda pituitara secreta mai mult hormon de crestere, care asigura cresterea la copii si repararea celulelor si reinnoirea celulelor la adult. Deprivarea de somn duce la cresteri in greutate, favorizeaza depresia si oboseala cronica. Primul pas pentru o stare emotionala buna este un somn bun, atat ca numar de ore, cat si in ce priveste ...citeste mai departe despre " Dormi mai putin de opt ore pe noapte? Vezi care sunt consecintele grave la care te expui " pe Ziare.com