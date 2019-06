5 afectiuni frecvente in societatea de consum

Bolile cardiovasculare si diabetul

Cancerul

Depresia si anxietatea

Boala pulmonara obstructiva cronica

Echilibrul - cheia unui stil de viata sanatos

Fizic

Mental

Emotional

Social

Financiar

Spiritual

Alimentatie

Sport

Odihna

Evitarea factorilor de risc: fumat, alcool, automedicatie, droguri

Recomandari esentiale privind alimentatia

Adoptati o alimentatie echilibrata, bazata in special pe produse naturale, cat mai putin procesate industrial.

Consumati o varietate de legume si fructe, de preferinta proaspete si locale, cel putin 5 portii pe zi.

Consumati cereale integrale si alte surse sanatoase de carbohidrati naturali.

Reduceti consumul de grasimi saturate (carne grasa) si inlocuiti-le cu grasimi din surse vegetale, sanatoase: ulei de masline, ulei de in, ulei de ricin.

Consumati cel putin de doua ori pe saptamana o portie de peste gras (preferabil de captura) .

Consumati leguminoase, fructe oleaginoase si seminte.

Reduceti consumul de sare si renuntati la zahar rafinat.

Reduceti consumul de alcool.

Preparati alimentele prin metode sanatoase: fierbere, la abur, coacere, sotare; avand grija si la respectarea regulilor de igiena.

Alegeti portii moderate de mancare si mentineti un program normal de masa: 3 mese principale si 2 gustari sanatoase.

Potrivit specialistilor, consecintele nu intarzie sa apara: dezvoltarea unor procese inflamatoare in corp si cresterea nivelului de radicali liberi. Toate aceste mecanisme subtile nu pot fi resimtite in faze incipiente, ci submineaza lent, dar sigur sanatatea populatiei. Ele ies la iveala abia atunci cand explodeaza sub forma de: boli cardiovasculare, diabet, cancer, depresie, boala pulmonara cronica.Statisticile arata ca aproximativ 35% dintre barbati si 33% dintre femei prezinta sindrom metabolic, un complex de dereglari care favorizeaza aparitia bolilor cardiovasculare si diabetului de tip 2.Sindromul metabolic se caracterizeaza prin asocierea principalilor factori de risc cardiovascular: hipertensiune arteriala, nivel crescut al trigliceridelor, colesterolului si glicemiei, rezistenta la insulina, obezitate. Sindromul metabolic sta la baza bolilor cardiovasculare, principala cauza de deces in randul populatiei.Pe locul al doilea in topul cauzelor de deces se situeaza cancerul. In cazul barbatilor, cel mai frecvent tip este cancerul pulmonar, iar la femei - cancerul de san. Organizatia Mondiala a Sanatatii apreciaza ca jumatatea dintre cazurile de cancer sunt favorizate de un stil de viata nesanatos, restul fiind determinate de factori genetici si ereditari.Tulburarile depresive si anxioase au capatat amploare in ultimii ani din cauza cresterii nivelului de stres in randul populatiei. Presiunea sociala, suprasolicitarile profesionale, progresul tehnologic, sedentarismul, izolarea sunt factori care duc la scaderea serotoninei si aparitia depresiei.Desi in ultimul timp, legislatia anti-fumat a devenit foarte restrictiva, fumatul continua sa faca victime. Pe langa cancerul pulmonar, fumatul se face vinovat si de bronho-pneumopatie obstructiva cronica (BPOC), afectiune incurabila cu incidenta in crestere atat in randul barbatilor, cat si al femeilor.Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, stilul de viata este definit de urmatoarele componente:Aceste elemente se afla in relatie de interdependenta. Pentru a ne bucura de un stil de viata sanatos este necesar sa existe un echilibru intre toate cele sase componente.Pentru a mentine acest echilibru este esential sa optam pentru obiceiuri sanatoase legate de:Alimentatia sanatoasa constituie piatra de temelie a unui stil de viata sanatos. Iata o serie de principii fundamentale: