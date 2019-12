5 metode de combatere a oboselii psihice la locul de munca

Atentie! Epuizarea mentala te poate afecta atat pe termen scurt, cat si pe termen lung. Netrata poate duce la probleme cronice: sindrom burn-out, anxietate, depresie.Cercetarile arata ca oboseala psihica si stresul pot afecta inclusiv rezistenta sistemului imunitar, dechizand calea unor boli serioase: infectii, alergii, cancer . Asa ca tine seama de urmatoarele recomandari.Trebuie sa stii ca nivelul maxim al creativitatii si concentrarii se realizeaza in prima parte a zilei, intre orele 10:00 si 12:00, iar in a doua parte a zilei, intre orele 14:00 si 16:00. De aceea, este bine sa iti programezi cele mai importante sarcini in acest interval orar.Dupa pranz poti resimti pe propria piele ca productivitatea incepe sa scada, iar organismul are nevoie de o pauza.Asadar, respectarea pauzei de pranz este absolut necesara pentru refacerea fortelor si a-ti relua activitatea cu mai multa energie pana la finalul zilei de lucru.Dar pentru ca efectul binefacator al pauzei de pranz sa fie cel scontat este bine sa iti rezervi o jumatate de ora pentru masa, iar restul timpului pentru miscare si relaxare.Ar trebui sa te plimbi 15-20 de minute la aer curat sau sa aerisesti incaperea si sa faci cateva exercitii de respiratie, miscari de intindere.Alte 10 minute le poti dedica unei activitati care te relaxeaza sau unei convorbiri telefonice care iti face placere. Dupa o astfel de pauza iti vei putea relua activitatea cu mai multa claritate a mintii.Indiferent de activitatea pe care o desfasori, creierul este centrul de comanda. Iar alimentatia are o importanta covarsitoare in modul lui de functionare. Drept urmare, ai grija la obiceiurile de hranire Include in meniu: peste, legume, oua, avocado, telina, linte, patrunjel, marar, rozmarin, ulei de masline, nuci, migdale, lamai verzi, fructe proaspete.In privinta fructelor este bine sa optezi pentru sortimente cat mai colorate: afine, coacaze si alte fructe de padure, cirese, struguri. Ele contin resveratrol - unul dintre cel mai puternici antioxidanti, protagonistul a ceea ce oamenii de stiinta numesc "paradoxul francez".Incercand sa afle cum de francezii sunt printre cele mai longevive populatii, desi sunt mari consumatori de unt, carne si alte grasimi animale, cercetatorii au descoperit ca totul se datoreaza resveratrolului.Obiceiul de a consuma zilnic un pahar de vin rosu - bogat in resveratrol - reprezinta secretul longevitatii francezilor.Numeroase studii au constatat ca resveratrolul protejeaza creierul, inima, vasele de sange, intervine in reducerea riscului de cancer. Asadar, ai toate motivele pentru a prefera la gustari fructe precum afine, coacaze, zmeura, capsuni, struguri.Ceaiul verde, baut zilnic, imbunatateste memoria si functia cognitiva, este un excelent neuroprotector si cardioprotector. In plus, ceaiul verde iti confera energie si este ideal pentru a inlocui cafeaua.Extractul de ginkgo biloba actioneaza rapid asupra circulatiei sangelui la nivel cerebral, dar si a celulelor nervoase. Astfel se explica de ce remediile pe baza de ginkgo biloba stimuleaza puterea de concentrare si atentia.Ai grija ca, din cand in cand, sa te detasezi complet de problemele de serviciu, facand lucruri placute, care te pasioneaza: sport, calatorii, gatit, lectura, teatru, cinema.Citeste carti cu un continut pozitiv, chiar daca pare un cliseu, gandirea pozitiva este foarte importanta pentru mentinerea creierului in forma.De asemenea, antreneaza-ti creierul prin activitati precum integrame, rebus, sudoku, probleme distractive, puzzle.