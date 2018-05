Ai simptome de burnout. Ce e de facut?

Cauzele sindromului de burnout sunt de asemenea de mai multe feluri. Putem mentiona cauze care tin de mediul profesional (suprasolicitare si volum mare de munca, mediu de lucru ostil, programul prelungit de lucru etc.), cauze care tin de personalitate (stabilitatea emotionala scazuta, nevoia excesiva de a detine controlul, perfectionism etc.) si cauze care tin de stilul de viata (putin timp liber, lipsa sustinerii sociale si familiale, nerespectarea programului de somn si activitati relaxante si sociale foarte rare).Important de retinut este faptul ca sindromul de burnout poate fi confundat cu depresia si oboseala cronica, avand simptome comune cu cele doua afectiuni.Din fericire, exista destule solutii care pot ameliora acest sindrom cu caracter epidemic.In mod ironic, toate aceste solutii cer cantitati de vointa si disciplina de la persoana afectata, acestea fiind aceleasi calitati care ne sunt slabite mult cand suferim de burnout.Prima solutie care trebuie mentionata este meditatia. Motivul pentru care e prima solutie pe lista e faptul ca-ti poate reincarca bateriile vointei si disciplinei, facandu-te in acelasi timp mai rezistent la stress, care e factorul premergator al sindromului de burnout. S-a dovedit stiintific ca meditatia are foarte multe beneficii asupra sanatatii fizice dar si psihice.Cateva dintre ele ar fi o tensiune arteriala scazuta, o oxigenare optima a organismului, o memorie imbunatatita, capacitate creativa crescuta si nu in ultimul rand o cantitate mai mare de materie cenusie in hipocampus si regiunile frontale din creier (da, ai inteles bine - meditatia te face mai intelligent).Meditatia e primul pas esential si poate fi considerata una dintre fundatiile sanatatii si functionarii optime a sistemului tau imunitar emotional.A doua solutie este pur si simplu relaxarea, dar una sistematica. Pentru a fi productiv pe termen lung, stilul tau de viata trebuie sa aiba componente care sa-l faca sustenabil.Relaxarea sistematica - alaturi de practica meditatiei - e unul din acele componente esentiale. Si prin cuvantul 'sistematic' ma refer la o relaxare programata, care nu-ti va crea procese de constiinta si sentimente de vinovatie din cauza faptului ca te relaxezi cand ar trebui sa muncesti. Nu! Munca este munca, iar odihna e relaxare, punct. Si cand spun relaxare, nu ma refer la weekenduri linistite, dar nici sa nu-ti imaginezi ca-ti recomand o escapada asemanatoare cu cea din comedia 'The Hangover' pentru o petrecere a burlacilor in Las Vegas. Chiar opusul.Programeaza-ti mici vacante in locuri linistite, relaxeaza-te dar fa si ce-ti place (hiking, jogging, snowboarding etc), bucura-te de viata si priveste imaginea de ansamblu a lucrurilor. Relaxarea sistematica - sub forma minivacantelor presarate pe ici colo de-a lungul anului - e o metoda foarte eficace de preventie, deci tinere la distanta a simptomelor sindromului de burnout.A treia solutie este fara dar si poate practica uneia sau mai multor forme de miscare. Aici ne referim la practica unor sporturi, cateva exemple fiind handbal, fotbal, volei sau practica unor forme antice de miscare precum yoga, pilates, tai chi sau qigong.Yoga e una dintre cele mai populare sisteme antice de miscare si pe buna dreptate - da rezultate. Printre celebritatile indragostite de yoga se numara actritele Kaley Cuoco si Jessica Biel, top modelul Gisele Bundchen si jucatoarea profesionista de poker Celina Lin . Daca celebritatile practica aceste sisteme antice de miscare, poate merita sa le dai o sansa si tu.Desi fiecare stil de miscare e diferit si unic in felul sau, toate au in comun acelasi efect esential - ele promoveaza circulatia sangelui, limfei si a energiei vitale (fiind cunoscuta ca 'chi' in medicina chinezeasca).Organismul uman - cand e supus sedentarismului si stressului zilnic - tinde sa creeze diverse blocaje, ca raspuns la acei factori de stress. Iar acele blocaje pot crea probleme serioase pe termen lung. Prin urmare, prevenirea acestor blocaje se face prin practica unui sport si/sau unei discipline antice de miscare, evident adaptand si dieta personala la noua rutina de miscare.In concluzie, exista mai multe metode de prevenire si ameliorare a sindromului de burnout, dar aceste trei solutii pot fi implementate de oricine si au cel mai bun raport rezultat/timp investit. Incearca-le si vei vedea.