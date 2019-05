Oamenii care lucreaza in ture de noapte pot suferi de tulburari neurologice

. Este vorba de stresul care apare datorita unor probleme, de presiunea creata de termenele limita, de modificarile de procedura, de munca impovaratoare, de excesul de sarcini de la job si altele.Toate aceste solicitari pot face pe oameni sa resimta presiunea, stresul, lipsa controlului intr-un mod negativ.si de astfel de probleme cu impact negativ de la locul de munca. Orele de munca peste medie sunt ceva normal in prezent si sunt un risc pentru sanatate.S-a constatat ca exista o legatura intre munca excesiva si bolile de inima. De asemenea, se vorbeste despre o legatura intre accidentul vascular cerebral si timpul de lucru prelungit la munca. Alti factori de risc ai bolilor sunt varsta, consumul de alcool, activitatea fizica exagerata si altele.. Potrivit lor, oamenii care lucreaza in schimburi de noapte pot suferi de stres oxidativ si de leziuni neuronale. Munca in schimbul de noapte. Acest lucru poate explica de ce tulburarile neurologice apar mai ales la persoanele care lucreaza noaptea dar si la persoanele in varsta.Acest stil de job pe care il au multi oameni poate produce in timp destul de multe probleme de sanatate, poate duce la tulburari de somn, la sindrom metabolic, la disfunctii gastrointestinale, stres oxidativ, accident vascular cerebral, diferite forme de cancer (colorectal, cancer de san).In cazuri de afectiuni neurologice se poate folosi uleiul CBD cunoscut si ca ulei de cannabis, care este un produs natural, este un remediu pur pe baza de plante cu proprietati anxiolitice, antidepresive, anticonvulsive si antiinflamatorii. Aceste produse care pot fi procurate de pe www.ulei-cbd.ro sunt 100% naturale, ajuta la eliminarea starilor de anxietate, stres si depresie, a gandurilor negative si pot ameliora simptomele in caz de epilepsie, boala Alzheimer sau boala Parkinson.Acest ulei de canabis poate reduce crizele epileptice si poate ajuta in tratamentul multor probleme de sanatate la oameni deoarece promoveaza homeostazia (starea de echilibru) in organism. Produsul este natural, sigur, nu are efecte adverse.Statisticile arata faptul ca aproximativ 50 de milioane de persoane din intreaga lume sunt afectate de aceasta afectiune neurologica - epilepsia. Pentru reducerea convulsiilor poate fi folosit uleiul CBD deoarece este foarte eficient in reducerea frecventei acestora.Tulburari de ritm circadian apar si la persoanele cu boala Alzheimer. Din pacate s-a observat faptul ca a crescut riscul dela oamenii care au ture de noapte.Cand apar schimbari de comportament inseamna ca boala se agraveaza si oamenii au nevoie de tratament obligatoriu. Aceasta forma de dementa duce la pierderea memoriei din cauza faptului ca sunt afectati o parte din neuronii din creier.Pentru prevenirea bolii Alzheimer este recomandata o dieta sanatoasa, miscarea, evitarea unor factori de risc precum sunt: aritmia, hipertensiunea arteriala, fumatul, depresia, lipsa de somn, contuziile repetate la cap, excesul de greutate, nivelul ridicat de colesterol etc.Administrarea de ulei de canabis poate ajuta in ameliorarea simptomelor acestei boli (ca de exemplu: tulburari de vorbire, dificultati de rezolvarea problemelor, dificultate in apucarea obiectelor, deficit de memorie si altele) . Aproape o treime dintre bolnavii de Alzheimer au avut pe cineva in familie care a suferit de aceasta boala, prin urmare factorul ereditar poate duce la declansarea acestei boli.Uleiul CBD (cbd oil) poate avea efect pozitiv asupra creierului, incetineste procesul de imbatranire, amelioreaza simptomele produse de boala Alzheimer. Oamenii de stiinta recomanda acest produs pentru tratamentul acestei boli grave. Ei considera ca acest produs natural ar putea creste si performanta cognitiva la oameni. Acest ulei are efect bun in ameliorarea stresului, a durerii, inflamatiilor, starilor depresive, de anxietate.Studiul cercetarilor arata si faptul ca insuficienta melatoninei si distrugerile de ritm circadian care apar la oamenii care fac ture de noapte poate creste riscul de boala Parkinson la acestia. Un simptom al acestei boli este miscarea involuntara a muschilor si tremuraturi necontrolate.In ameliorarea acestor simptome ajuta tratamentul cu ulei de canabis. Prin administrarea in mod regulat a acestui tratament, simptomul de care spuneam mai sus este ameliorat, astfel miscarile involuntare devin tot mai lente, pana dispar complet.Uleiul CBD ajuta si in, care apare din cauza stresului de la munca si al altor factori negativi. Uleiul de canabis combate depresia, care este o boala destul de grava, ce se poate manifesta in diferite moduri daca simptomele sunt intense si progreseaza.Un tratament cu ulei CBD poate ajuta in