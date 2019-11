Principala cauza de deces poate fi incetinita! Iata cum

(P)

Consultanta si procedurile legale pentru eliberarea actului constatator de deces, certificatului de imbalsamare si a certificatului de deces;

Consultanta si demarare proceduri legale in cazul ajutorului de inmormantare;

Toaletarea decedatului;

Transport funerar intern si international.

Personal manipulare sicriu;

Sicriu;

Aranjamente florale;

Organizare parastase;

Inscriptionari marmura, granit si lemn;

Loc de veci;

Monumente funerare;

Si multe altele.

Sotul sau sotia.

Copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial sau cei incredintati spre crestere si educare unei familii, cu varste de pana in 18 ani sau, daca inca studiaza, pana la terminarea studiilor, dar nu mai tarziu de 26 de ani. De asemenea mai au dreptul si copiii, indiferent de varsta, care inainte de implinirea varstei de 18 ani sau 26 de ani au fost declarati inapti de munca din cauza starii de sanatate.

Parintii.

Bunicii.

Enzima denumita telomeraza este cea care asigura continuarea diviziunii celulare. Telomeraza ne ajuta sa ne mentinem tineri si sanatosi, insa tot ea este cea care accelereaza cancerul, in cazul in care suntem bolnavi de o asemenea boala cumplita. Telomeraza poate spori, de asemenea, numarul celulelor canceroase. De aceea este extrem de important ca telomeraza sa fie activa si sa actioneze doar in anumite celule.Asadar, telomerii protejeaza cromozomii impotriva degradarii si, astfel, incetineste procesul de imbatranire. Principala cauza de deces o reprezinta exact reducerea numarului de telomeri, fapt care favorizeaza procesul de imbatranire si aparitia diverselor afectiuni curabile sau incurabile.Cand diviziunea celulara se opreste total in mod gradual, celulele mor, iar organele nu se mai pot regenera si nu vor mai putea sustine viata. Cand telomerii se degradeaza, celulele imbatranesc si mor deoarece ADN-ul nu mai este protejat, iar celulele nu mai pot functiona corect.Cheia pentru mentinerea unui numar cat mai mare de telomeri nedegradati este sa inlaturam factorii si elementele care ne perturba, accelereaza procesul de imbatranire si faciliteaza aparitia bolilor.Principala cauza a degradarii telomerilor este. Dupa starea mentala, extrem de important este si mediul social din care facem parte si in care ne desfasuram viata de zi cu zi.Asadar, ideal este sa ne ferim de stres, toxicitate, durere nefondata, frica, ganduri negative, saracie, foame si asa mai departe. Toti acesti factori accelereaza procesul de imbatranire si instaleaza moartea prematur.Cu toate acestea, desi am aflat secretul tineretii si, probabil, remediul pentru cancer si numeroase alte boli aparent incurabile, inca actionam in defavoarea noastra si traim nefericiti si in stres, ne imbolnavim de nemeroase afectiuni si murim prematur.Cea mai comuna moarte este cea cauzata de problemele cardiovasculare. Afectiunile cardiovasculare reprezinta principala cauza de deces in randul oamenilor din intreaga lume.Afectiunile cardiovasculare care ucid un numar foarte mare de oameni anual sunt cardiopatia ischimica, cunoscuta si ca boala cardiaca coronariana, si infarctul. Dupa bolile cardiovasculare, imediat cele mai periculoase sunt afectiunile pulmonare care ucid anual milioane de oameni.Inima este in stransa legatura cu emotionalul si gandirea noastra. Expresiile populare "a murit de inima rea" sau "sufera de inima albastra" nu sunt in van.Oamenii care isi petrec majoritatea timpului fiind suparati, tristi sau depresivi isi slabesc functiile inimii. Plamanii, de asemenea, au legatura cu modul in care percepem viata. Tuberculoza mai este cunoscuta si sub denumirea de "boala ofticii". Asadar, cu cat iti inveninezi viata mai mult, cu atat sansele de a te imbolnavi de plamani cresc.Moartea nu este placuta pentru nimeni. Moartea nu este o usurare decat atunci cand este rezultatul unei lungi suferinte. Moartea naste traume si aduce durere.La momentul zero, cand persoana draga sufletului tau trece in nefiinta, cel mai bun lucru pe care poti sa il faci este sa suni la pompe funebre Bucuresti , iar tu sa iti traiesti doliul fara sa iti distrugi linistea cu demersurile de inmormantare.In cazul unui deces, ajutorul de inmormantare este extrem de util si, in 2019, un membru al familiei poate primi de la Casa Nationala de Pensii Publice suma de 5163 lei daca decedatul era asigurat sau pensionar.Ajutorul de deces al persoanei asigurate / pensionare poate fi incasat de sotul supravietuitor, copil, parinte, frate / sora, tutore sau orice alta persoana care poate sa faca dovada cheltuielilor de inmormantare.In cazul in care decedatul, suma pe care un membru al familiei o poate primi este de 2582 lei, adica jumatate din dreptul unui asigurat / pensionar,. Ruda decedatului neasigurat sau care nu era pensionar care poate primi ajutorul de deces in cuantumul a 2582 lei poate fi:Ajutorul de deces se achita in maximum 3 zile de la depunerea dosarului pentru ajutorul de inmormantare. Dosarul trebuie sa contina urmatoarele documente:* Cerere pentru acordarea ajutorului de deces;* Certificat de deces (original si copie);* CI solicitant (original si copie);* Acte care atesta gradul de rudenie cu persoana decedata (original si copie);* Dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile de deces (original si copie);* Adeverinta eliberata de angajator care sa ateste ca persoana decedata avea calitatea de asigurat la data decesului, daca este cazul (original si copie);* Decizie pensionare decedat, daca este cazul (original si copie).* Documentul prin care ruda decedatului, indiferent de varsta, a fost declarata inapta de munca din cauza starii de sanatate inainte de implinirea varstei de 18 ani, daca e cazul (original si copie).* Adeverinta care sa ateste faptul ca la momentul decesului, solicitantul cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani urma o forma de invatamant organizata potrivit legii, daca e cazul (original si copie).Intr-adevar moartea este cumplita, insa trebuie sa ii facem fata si trebuie sa ii rezistam cu demnitate. Timpul vindeca orice rana, iar durerea pierderii cuiva drag devine suportabila in timp.