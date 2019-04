Stresul iti influenteaza ADN-ul! Invata sa il controlezi, cu Simona Nicolaescu

Problemele legate de bani, munca grea si obositoare, epuizarea fizica - astfel de presiuni din ce in ce mai frecvente au ajutat ca stresul sa devina o parte a vietii moderne autohtone.Potrivit studiului pe care l-am realizat in anul 2018, S tres National in Romania, 99,7% dintre angajati au raportat un nivel moderat sau cronic al stresului.Cercetarile recente sugereaza ca daunele legate de stresul cronic incep inainte de a te fi conceput. Alte studii asociaza stresul cu telomerii mai scurti, o componenta cromozomica care a fost asociata cu imbatranirea celulara si riscul bolilor cardiace, al diabetului si cancerului.Telomerii sunt o carcasa de protectie la capatul unui fir de ADN. De fiecare data cand o celula se divide, se pierde din telomerii sai. O enzima numita telomeraza il poate umple, dar stresul cronic si expunerea la cortizol scad aceasta posibilitate. Atunci cand telomerul este prea diminuat, celula moare adesea sau devine pro-inflamator. Aceasta determina procesul de imbatranire prematura, impreuna cu riscurile asociate pentru sanatate.Daca vrei un raspuns foarte clar fixat in timp, incep chiar in momentul conceptiei. Mediul intrauterin al unui copil este modelat de sanatatea fizica a mamei. Au fost, de asemenea, mai multe studii privind sanatatea materna si telomerii la descendenti. Pana in prezent, s-a constatat ca anxietatea prenatala a mamei este cu atat mai mare, cu cat lungimea telomerilor copilului este mai scurta. Acest scenariu stabileste calea pentru o traiectorie accelerata a imbatranirii.Un alt model consecvent care apare in ambele esantioane clinice si epidemiologice este acela ca adversitatea timpurie a vietii este asociata cu telomerii mai scurti. Aceasta relatie a fost observata pentru prima data la adulti cand adversitatea timpurie a fost evaluata retrospectiv, dar acum ea a fost observata prospectiv in cazul copiilor mici. Maltratarea, abuzul, neglijarea severa sau expunerea la violenta par a scurta din lungimea telomerilor.Cat de bogata este structura ta sociala? Cum te conectezi la oamenii din cercul tau social, incepand cu familia ta si colegii tai? O retea sociala puternica este probabil cel mai mare aliat pe care il detii impotriva stresului toxic, alaturi de miscarea fizica. Cu toate acestea, adesea lipsesc legaturile sociale de calitate pe termen lung. Potrivit studiului Stres National, 52% dintre angajatii romani se simt instrainati fata de familiile lor, iar 55% dintre acestia nu participa, in mod regulat, la activitati sociale.Stresul afecteaza functia ta executiva, care atenueaza capacitatea de a rezista impulsurilor. Stresul cronic poate creste raspunsul la recompense al creierului, iar persoanele cu stres ridicat dezvolta chiar niveluri mai mari de grasime abdominala. Daca esti inclinat spre dependenta, stresul te va face sa iti doresti si mai mult mancaruri gustoase/fast food sau chiar droguri.Studiile asupra copiilor care au suferit un stres major in copilarie arata disfunctii in mai multe organe, dupa evenimentul stresant, crescand riscul bolilor cardiace, bolilor pulmonare, hipertensiunii arteriale, diabetului zaharat, performantei scolare scazute, abuzului de droguri si bolilor psihice. Oamenii de stiinta au aratat recent ca sensibilitatea ambalajului ADN la stresul mediului este mai mare in primii cinci ani de viata decat in restul vietii.Identifica ce anume iti declanseaza stresul. Stresul si factorii sai declansatori difera pentru fiecare persoana in parte. Anumite persoane, locuri sau situatii ar putea produce un nivel ridicat de stres. Identifica motivele care ti-au provocat un nivel ridicat de stres in trecut si gandeste-te la solutii pentru acestea. Urmatoarea data cand te vei afla sub presiunea stresului, vei recunoaste situatia si vei putea actiona in consecinta.Fii realist. Atunci cand timpul nu iti permite, nu te angaja si in alte activitati extra, cum ar fi sa ajuti un coleg la terminarea unui raport. Acest lucru nu va face decat sa puna o presiune si mai mare asupra ta.Fa o prioritate din starea ta de sanatate. Incepand de astazi. Iar aceasta include alimentatia, miscarea fizica, relaxarea din timpul zilei, orele de somn, relatiile cu cei din jur. Fa o analiza a starii tale de sanatate fizice si mentale si programeaza-ti agenda astfel incat sa incluzi mici pauze de relaxare sau activitati care sa iti sustina pasiunile.Cauta ajutor. In cazul in care stresul ti-a depasit cu mult capacitatea proprie de gestionare, cauta un ajutor de specialitate. Exista diferite terapii sau programe, prin care poti sa redobandesti o viata echilibrata si sa elimini consecintele negative ale stresului.Nu iti depasi niciodata limitele corpului. Daca simti ca nu mai poti lucra in momentul de fata la acel proiect, ia o mica pauza sau cere ajutorul colegilor in privinta acestuia. Acorda-ti timpul necesar pentru a te reface si vei vedea ca te vei intoarce cu nivel ridicat de energie si mai multa creativitate la birou. Daca cineva ti-a intins nervii la maxim si ai nevoie sa te linistesti, iti propun sa asculti acest material audio pentru a te ajuta sa vezi situatia respectiva dintr-un alt unghi si sa te relaxezi:Simona Nicolaescu a dezvoltat LifeFit, un program unic pentru a produce schimbari profunde in vietile liderilor din Romania, cu deschiderea portilor catre propriul subconstient, trasarea unui plan clar pentru a-si atinge visurile, vitalitate fizica si psihica crescuta.A inclus in acesta mare parte a invataturilor extrase din diferitele experiente ca antreprenor, lider, mama si din diferite formari pe care le are: psihoterapie ericksoniana, hipnoza, coaching, silent retreat, terapie cranio-sacrala, mind power.Lucreaza in sesiuni individuale cu angajatii din Romania pentru a ii ajuta sa duca o viata mai echilibrata din punct de vedere emotional, pentru a se bucura mai mult de viata pe care o au.Tine workshopuri pe teme precum: Sleep better, Stress Management, Mind focus, Tehnici de relaxare.Desemnata "Antreprenorul anului" in 2013, Simona Nicolaescu si-a dedicat ultimii 8 ani din cariera sa profesionala sustinerii si promovarii vietii echilibrate, prin proiecte creative, adresate mediului de afaceri, derulate in premiera in Romania.Sub semnatura sa au luat nastere primul program de well-being pentru angajatii companiilor, in anul 2010, si primul audio-book pentru diminuarea stresului, in anul 2014, intitulat "Tehnici de reducere a stresului".