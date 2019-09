Fund si picioare fara celulita cu Velashape 3 - un vis devenit realitate! Salon Artist-Touch.Ro

(P)

Un singur lucru important trebuie sa retii: poti scapa de celulita chiar daca aceasta problema inestetica si neplacuta iti afecteaza multe din zonele corpului.O da, exista o multime de tratamente anticelulita. Stiu ca ai incercat pana acum tot felul de strategii, metode si produse pentru a scapa de celulita. Ai facut masaj anticelulitic. Ai incercat creme pentru inlaturarea celulitei. Ai tinut diete si ai facut sport. Insa nu ai incercat Velashape 3, singura procedura medicala care ofera cele mai bune rezultate atunci cand facem referire la eliminarea tesutului adipos subcutanat, adica la eliminarea grasimii, denumita generic, CELULITA. Pentru mai multe detalii, iti sugerez sa accesezi pagina Velashape 3 rezultate Chiar daca iubitul tau iti adora fundul bombat si picioarele zdravene, afla ca iti poti pastra proportiile si formele sexy, ca de negresa, insa fara sa mai fii afectata de celulita si de acel aspect inestetic ca de coaja de portocala. Gropitele acelea dezagreabile de pe coapse, pulpe si fese pot fi corectate, NU chirurgical, ci medical, cu procedura inovatoare Velashape 3.Velashape 3 utilizeaza cea mai noua tehnologie, aceasta procedura este si cea mai eficienta cand vine vorba de eliminarea celulitei. Chiar daca in sinea ta celulita nu pare sa te deranjeze prea tare, iar iubitul tau pare nici sa nu observe aceste imperfectiuni la tine, tu stii ca ti-ai dori sa imbraci din nou colanti, fuste scurte si costume de baie din doua piese. Ti-ar placea sa ai din nou pielea ca la 20 de ani, insa eforturile tale par sa nu dea roade. Ei bine, ai incredere in tehnologia aceasta evoluata. Valashape 3 iti poate transforma visul in realitate: te ajuta sa obtii o piele frumoasa si sanatoasa fara celulita.In plus, afla ca Velashape 3 nu este o procedura chirurgicala, ci medicala, de infrumusetare si remodelare. Velashape inlatura tesutul adipos subcutanat, redand pielii elasticitatea, tonusul, aspectul sanatos, luminos si frumos. Rezultatele sunt vizibile de la prima sedinta si sunt de ajuns cateva sedinte pentru a pierde de la 1,5 pana la 2,5 cm din circumferinta zonei afectata de celulita.Velashape 3 nu necesita incizie sau anestezie. Sedintele cu Velashape 3 nu sunt dureroase absolut deloc si elimina rapid si pe termen lung aspectul inestetic de portocala din pielea invadata de celulita.Pentru a scapa de celulita sunt necesare de la 4 pana la 8 sedinte cu Velashape. Numarul de sedinte sunt stabilite de medic in functie de zona afectata si de gravitatea situatiei. Cu cat stratul adipos de sub piele este mai mare, cu atat si lupta cu celulita necesita mai multa indarjire. Cu toate acestea, celulita poate fi dizolvata.In teorie nu poti preveni celulita! Asa cum spuneam si mai sus, este o problema care afecteaza majoritatea femeilor indiferent de varsta sau greutate. Celulita pot avea si femeile slabe, din varii motive.Insa daca dupa sedintele cu Velashape 3 iti mentii greutatea corporala normala si stabila, adopti o alimentatie sanatoasa si faci exercitii fizice regulate pentru a-ti intari musculatura, atunci iti poti mentine pe termen lung si foarte lung tonusul si aspectul sanatos al pielii.Datorita pretului accesibil si a tehnologiei inovatoare, nedureroasa, remodelarea corporala cu Velashape 3 este accesibila tuturor doamnelor si domnisoarelor care doresc sa elimine celulita inestetica din pielea lor. Celulita nu mai este o problema pe care sa o ignori. Nu trece de la sine si iti va afecta din ce in ce mai mult increderea in tine.