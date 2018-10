Putin, catre Trump: Sa te uiti in oglinda, daca vrei sa gasesti un vinovat pentru pretul crescut al petrolului

"Daca vrei sa gasesti pe cineva care este responsabil de preturile crescande, Donald, trebuie sa te uiti in oglinda", a afirmat Putin in cadrul unor declaratii transmise de catre agentia Tass, relateaza DPA.Intr-un mesaj postat pe Twitter luna trecuta, Trump a acuzat tari din Orientul Mijlociu, fara sa le specifice, ca ridica tot mai mult preturile la petrol.Putin a afirmat ca SUA sunt responsabile de factorii geopolitici care au determinat cresterea preturilor. Presiunea americana asupra livrarilor de petrol din Iran, aliat al Rusiei, a avut un impact asupra pietei globale.Cotatia petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta in SUA, era miercuri de circa 75 de dolari pe baril, in timp ce cotatia barilului de petrol Brent a atins 85 de dolari.Vladimir Putin a afirmat ca Rusia ar fi "destul de multumita" de un pret al petrolului intre 65 de dolari si 75 de dolari pe baril. Petrolul este unul dintre principalele produse de export ale Rusiei.